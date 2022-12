Les entitats de Son Sardina diuen: «Hem d’exigir més que mai un local de propietat municipal amb un Casal i una Biblioteca públics»

L’Ajuntament i el fons immobiliari Living Center, gestionat per CaixaBank, han acordat que durant 5 anys el Casal i la Biblioteca de Son Sardina continuïn al mateix local on són.

La taula d'entitats de Son Sardina considera que és un conveni burocràtic «que tapa tres anys d’amenaces de desnonament, pressió policial, neguit veïnal i nul·la empatia per part d’un ajuntament autodenominat 'govern de la gent» i demanen que «no deixem que la signatura del polític professional de torn faci oblidar que, sense la fermesa, l’organització i la mobilització dels veïnats i veïnades que hem sostingut la lluita, el Casal i Biblioteca haurien desaparegut».

També consideren que «Per desgràcia, encara no estam d’enhorabona. L’acord només apedaça un servei que ni és públic ni de qualitat i retrata les prioritats de l’Ajuntament, que fa anys que no inverteix en infraestructures pròpies al nostre poble però no té problema en destinar doblers públics a la banca durant 5 anys».

Per això, afirmen que «hem d’exigir més que mai un local de propietat municipal que albergui un Casal i una Biblioteca realment públics i autogestionats, al servei de la majoria treballadora del poble».

Una reclamació que emparen tant les consultes i enquestes locals recents com els resultats definitius del procés popular anomenat 'Poble Viu!' que, amb 250 aportacions veïnals, posen de manifest que la falta d’espais públics és la principal mancança de Son Sardina.

«L’acord posposa l’amenaça però no la mobilització; davant l’expansió de la gentrificació i l’especulació, defensam serveis públics reals i dignes per a tothom!» expliquen des de les entitats sardineres.

Les entitats que formen la Taula d'Entitats són: Joves de Son Sardina, Teatre Passatemps, Associació de veïnats de Son Sardina, Casal i Biblioteca Son Sardina, Comissió de festes, Procés popular POBLE VIU!, Associació 3a edat de Son Sardina, sa Garriga i Son Espanyol, Agrupament Escolta i Guia Son Sardina, Geganters Son Sardina, Cossiers de Son Sardina, Dimonis Enfocats, Plataforma Estimam Son Sardina, AMIPA CEIP M. Antònia Salvà, Escoleta Infants i Natura i AMIPA Son Pacs.