La Salle condemna les amenaces a la professora del seu centre a Palma i expressa «respecte absolut pels símbols oficials»

L'òrgan general de La Salle España ha emès un comunicat aquest dilluns, deu dies després del conflicte, en què condemna les amenaces i els insults a membres de la comunitat educativa del centre a Palma.

«En els darrers dies alguns alumnes, famílies i professors en especial de la classe implicada, han rebut insults a les xarxes socials i en algun cas, com en el de la pròpia docent relacionada amb el fet, amenaces que ja han estat denunciades per part de les autoritats i que estan sent investigades», han explicat.

Així mateix, des de Madrid, han trobat necessari expressar el seu «respecte absolut als símbols oficials reconeguts en el nostre ordenament constitucional i dels quals ens hem dotat com a país, especialment la bandera nacional i les de les diferents comunitats autònomes, símbols que són i seran tractats amb respecte pels membres de les comunitats educatives a totes les seves obres educatives a Espanya».

En paral·lel, la institució, a través dels seus òrgans al centre, ha posat en marxa una investigació interna per a aclarir els fets i està col·laborant activament amb què la inspecció educativa està duent a terme per a «acotar les responsabilitats oportunes, preservant el benestar del seu alumnat, la convivència a l'aula i en el marc del respecte a un principi essencial en educació: l'autoritat del docent inherent a la funció i la responsabilitat a l'hora d'exercir-la».

Sobre La Salle

La Salle és una institució implantada a gairebé un centenar de països que es dedica a l'educació basada en els valors humans i cristians. Entre els seus objectius hi ha potenciar el desenvolupament de capacitats perquè els alumnes arribin a ser persones autònomes, competents, creatives i implicades en la construcció d'una societat més justa i solidària.