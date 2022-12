La Policia espanyola entra al Casal de Son Sardina i pren les dades a la Presidenta dels Veïns

No s'equivoquen mai. Saben per a qui treballen. Sempre a favor dels poderosos i en contra dels que en qüestionen els privilegis. Nova actuació arbitrària de la Policia espanyola, en aquest cas a Son Sardina on un centenar de veïns es varen manifestar, aquest passat divendres, en favor de la continuïtat del Casal i de la Biblioteca amenaçada pels intents de CaixaBank de desnonar el Casal.

Agents de la Policia espanyola varen entrar al Casal de Son Sardina varen demanar identificacions als presents. Varen exigir la identificació a la presidenta de l'Associació de Veïns i en prengueren nota. La presidenta els va demanar per quina raó la identificaven i li varen respondre per si qualcú denunciava la concentració.