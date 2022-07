Detenen un agent de la Policia espanyola per haver avisat un narcotraficant de la darrera batuda antidroga a Son Banya

La Policia espanyola ha informat, aquest dijous, que un dels seus agents ha estat detengut per haver informat un narcotraficant sobre l'operació antidroga a Son Banya, que es va dur a terme durant els mesos de juny i juliol.

L'arrestat està actualment suspès de funcions de manera provisional fins que comenci el procediment judicial. Suposadament hauria informat un dels habitants de Son Banya de l'operació policial.

El policia està detengut com a presumpte autor d'un delicte de descobriment i revelació de secrets en el marc de l'operació Atlantida-X Gemina.

Cal recordar que l'operació la va dur a terme la Guàrdia Civil i la Policia espanyola. Després de les detencions, la titular del jutjat d'instrucció número 6 de Palma, en funcions de guàrdia, va decretar presó per a set, provisional comunicada i sense fiança per a quatre dels arrestats i sota fiança per a tres dels detenguts.