Cort deixa sense efecte l'autorització de la Pride Week signada per Sonia Vivas abans de ser destituïda

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma s'ha reunit aquest divendres de manera extraordinària i ha aprovat revocar l'autorització de la Pride Week que Sonia Vivas havia signat poc abans de ser destituïda.

Segons ha informat Cort, l'acord es basa en el fet que s'ha constatat una «desviació pel que fa a les circumstàncies que van motivar la declaració d'interès públic i la seva autorització municipal». Així, finalment, l'esdeveniment no està autoritzat i no es podrà celebrar.

L'Ajuntament ha explicat que l'acord es basa, d'una banda, en la «constatació d'un increment no desitjable de la mercantilització de les activitats a dur a terme, més enllà de la corresponent a un normal desenvolupament de l'esdeveniment a la via pública».

Al mateix temps, es constaten les manifestacions públiques d'entitats representatives del col·lectiu LGTBI exposant «el seu malestar» respecte a una desvirtualització, a parer seu, en l'organització de l'esdeveniment quant a les finalitats i objectius que promou el col·lectiu, base de la declaració de l'interès públic municipal.

D'altra banda, l'acord recorda també que la Federació d'Entitats Locals de Balears (FELIB) ha expressat «el seu malestar en relació amb determinades manifestacions de representants de l'entitat organitzadora» sobre la projecció de l'esdeveniment en el conjunt de l'illa.

Igualment, l'acord de la Junta de Govern es refereix a la constatació de queixes per part dels veïns de Santa Catalina, que havien exposat a l'Ajuntament «el seu malestar» amb aquest esdeveniment.

Acaba la polèmica

Amb aquesta decisió sembla que, a la fi, l'Ajuntament posa punt final a la crisi generada per la polèmica de la Pride Week. La destitució de Vivas i la cancel·lació del Pride per part d'Hila han volgut reconduir la polèmica que esclata tot just fa una setmana amb les incendiàries declaracions de Kristin Hansen, organitzadora de l'esdeveniment. Sigui com vulgui, des de l'Ajuntament han assumit que la cancel·lació de la Pride tindrà alguna conseqüència de tipus econòmic.