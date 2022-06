La darrera jugada de Sonia Vivas: va signar l'autorització de la Palma Pride Week mitja hora abans de ser destituïda

L'exregidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, va signar l’autorització de la Palma Pride Week mitja hora abans de ser destituïda pel batle de Palma, segons han confirmat a IB3Notícies fonts de l’Ajuntament de Palma.

Des de l'Ajuntament han explicat que els serveis jurídics estan en aquests moments reunits per a abordar el tema.

Una darrera jugada que complica molt més la situació

Cal recordar que davant la polèmica de la Palma Pride Week i la regidora de l'Ajuntament de Palma, Sonia Vivas, el batle, José Hila, va decidir cancel·lar tots els actes i destituir Vivas, qui estava al capdavant de l'esdeveniment.

Vivas va anunciar aleshores que no renunciaria a la seva acta però finalment va emetre un comunicat explicant que l'entregava i remarcant «haver-ho donat tot» per les seves conviccions». I, va finalitzava amb la frase: «He guanyat, encara que aquesta carta sigui per a entregar la meva acta de regidora.

Per la seva banda, Ella Global Community, empresa organitzadora de la Palma Pride Week, va anunciar que interposarà accions legals contra l'Ajuntament i tots els responsables de la cancel·lació de l'esdeveniment «pels danys i perjudicis causats».