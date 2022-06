El bar de la promotora del Pride Week, un dels deu sense llicència al barri de Santa Catalina

L'Ajuntament de Palma ha començat a repintar la delimitació de les terrasses decretades a la barriada palmesana de Santa Catalina, per tal de fer més visibles quins són els límits permesos a aquells establiments que tenen autoritzada l'ocupació de la via pública. Fa temps que l'Associació Veïns Barri Cívic de Santa Catalina denuncia que els bars i restaurant ocupen l'espai públic, així com les molèsties causades per la gent que seu a les terrasses fins a altes hores de la nit.

«Creim que és important que les delimitacions siguin clares perquè la policia pugui actuar davant el possible incompliment per part dels restauradors», ha dit el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo. En aquest sentit, l'associació ha reivindicat a través de les xarxes que «han pintat les línies per delimitar les terrasses a Fàbrica deixant en evidencia les que no tenen llicència ni paguen la tassa municipal».

A més a més, han denunciat que el bar de Krisitn Hansen, la que ha estat la promotora del Pride Week de Palma, tampoc en té. «Astorats ens hem quedat quan hem vist que la terrassa de DAMA ELLA és de les que no en té», han declarat.

Pel que fa a la xifra d'establiments sense llicència, al carrer d'Anníbal i a la plaça de la Navegació no hi ha cap terrassa que disposi de llicència i al carrer de la Fàbrica hi ha cinc establiments que no han renovat aquesta llicència. També, a l'avinguda de l'Argentina hi ha altres cinc establiments amb ocupació no autoritzada.