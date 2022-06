[VÍDEO] Memòria de Mallorca denuncia que el sopar de Vox a la Feixina es per a «rememorar les glòries del feixisme» i demana que s'impedeixi

L'associació Memòria de Mallorca ha denunciat que el sopar que el partit d'extrema dreta Vox farà aquest divendres a la Feixina és per a «rememorar les glòries del feixisme».

En un comunicat, Memòria de Mallorca ha remarcat que l'organització d'un sopar en aquest indret fa públic el «menyspreu» de Vox a les milers de víctimes civils republicanes.

Per a l'associació, «cap lloc, més enllà de les tàpies dels cementeris i de les fosses comunes repartides per les illes de l'arxipèlag, pot representar amb més càrrega ideològica i fins i tot emocional, del que va significar la repressió franquista que l'immens monument erigit al parc de la Feixina».

D'aquesta manera, han recordat que aquest monòlit representa «un immens far que hauria de donar a llum fins a l'eternitat la memòria de les víctimes d'un vaixell de guerra feixista, el creuer 'Baleares'».

Tot i això, han assenyalat que aquest acte de Vox «consagra la impunitat que gaudeix el franquisme actualment» en no haver estat declarat un règim i una ideologia il·legal «per la seva naturalesa criminal». Per això, han subratllat que el Govern i la Delegació del Govern espanyol a les Balears «tenen la darrera paraula» per a impedir una nova vulneració de la Llei de la Memòria Històrica.

La Feixina, un monument al 'Baleares' inaugurat per Franco al 1947

El 26 de maig de 1947, el dictador Francisco Franco arribava a Mallorca per a inaugurar el monument en «honor» a l'enfonsat creuer 'Baleares' deu anys abans.

El solar on s'ubica el monument pertany a l'Ajuntament de Palma des del segle XVII. Es va remodelar com a parc el 1935 amb la construcció del col·legi, obra de Guillem Forteza. Durant la guerra del 36, el col·legi es va convertir en caserna fins que va ser retornat a l'Ajuntament durant els anys seixanta. L'any 1978 va recuperar la seva condició d'escola.

Segons explica el cronista oficial de Palma, Bartomeu Bestard, «per a fer el projecte es va convocar un concurs al qual es van presentar unes vint propostes. El 28 de juliol de 1939, el jurat es va pronunciar per unanimitat a favor del projecte titulat 'Inmortalidad', dels arquitectes Francisco i Antonio Roca i l'escultor José Ortells».

El mateix Bestard assegura que els arquitectes justificaven així la ubicació i forma del monument: «Atès el lloc de l'emplaçament ha de dominar en aquest monument la dimensió vertical; ja que no només hi obliga les àmplies vies que l'envolten, sinó encara més, la important atenció que pugui ser descobert des del mar pels navilis que el travessin, i puguin tributar un emocionant crit de Presentes i Viva España».