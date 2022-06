Convoquen una resposta antifeixista per l'acte de Vox a Palma

Diferents organitzacions han convocat una resposta antifeixista davant l'acte organitzat per Vox a sa Feixina. La trobada serà aquest divendres a les 20.30 h a la plaça de la Porta de Santa Catalina de Palma.

Sota el lema 'Ni a sa Feixina ni enlloc', es vol impedir el sopar a la fresca que la formació ha organitzat per aquest mateix divendres davant el monument. «Vox fa un acte públic a sa Feixina, un acte clarament provocador i d'exaltació a aquest monòlit que ja no hi hauria de ser», han declarat a través de les xarxes socials.