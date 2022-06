Demanen presó per al conductor de la galera que va obligar a prestar servei a un cavall ancià i coix

El partit animalista Progreso en Verde ha denunciat davant la Fiscalia de Medi Ambient de les Illes Balears el cas del conductor d'una galera que va obligar a prestar servei a un cavall ancià i coix, que prèviament va ser retirat definitivament del transport de galeres per la Policia Local de Palma.

«Davant la inacció de l'Ajuntament de Palma, no hem dubtat a posar la corresponent denúncia i demanar presó per al conductor de la galera per un presumpte delicte de maltractament animal, a més de demanar la retirada definitiva de la llicència i una inhabilitació per a treballar o tenir animals».

Article 337 del Codi penal

L'article 337 del Codi Penal castiga que per qualsevol mitjà o procediment es maltracti injustificadament, causant-li lesions que menyscabin greument la seva salut o sotmetent-lo a explotació sexual, un animal domèstic o amansat.

«És absolutament vergonyós que amb el que ha passat Cort no faci res sobre això. Davant d'un cas tan greu de maltractament animal, ni tan sols són capaços de contestar als nostres registres. Se'ls va contactar de manera urgent per a rescatar el cavall maltractat i evitar-ne el sacrifici i encara no sabem res, esperam que la Fiscalia actuï en conseqüència i s'imposi la màxima condemna al conductor de la galera, ja està bé d'explotar els animals», han remarcat.

A més, han destacat que la ciutadania està «cansada de veure com s'explota els cavalls i des del consistori es mira cap a un altre costat». «Els animals només importen en campanya electoral, però la ciutadania ja no es creu les mentides de PSOE, MÉS, Podem i altres partits amb representació a Cort», han remarcat.

Amengual adverteix també que s'han posat les pertinents denúncies a la Conselleria d'Agricultura i Pesca i al mateix consistori palmesà per l'incompliment, en el mateix cas, de la Llei 1/92, a l'article 2.a en què es prohibeix torturar, maltractar i infringir danys, patiments o molèsties gratuïtes als animals i al punt f) obligar-los a treballar en cas de malaltia o desnutrició, així com a una sobreexplotació que posi en perill la seva salut.

Quant al reglament específic sobre el transport de galeres, s'incompleix l'article 24 que diu: Queda prohibit fer treballar animals malalts o amb coixeres i el punt b. que prohibeix obligar l'animal a fer un treball excessiu que en provoqui l'esgotament.

Progreso en Verde contradiu la versió de Cort i la Policia Local sobre el cavall desplomat a la Plaça Quadrado

La formació animalista afirma que Cort menteix sobre el que ha passat a la Plaça Quadrado, on s'afirmava que el cavall en espantar-se, va ficar la pota en una claveguera i va caure a terra. «Vàrem ser al lloc dels fets i vàrem poder comprovar que no hi havia cap claveguera on l'equí pogués ficar la pota, per què menteixen sobre el que ha passat?», es demanen.

Finalment, Guillermo Amengual, president de Progreso en Verde, lamenta que es demori l'aprovació definitiva de la prohibició de circular quan es decretin alertes per altes temperatures i la retirada dels cascavells als cavalls. «Segons sembla, la Fiscalia tendrà molta feina aquest estiu», sentencia Amengual.