Bel Font, directora del taller 6a, serà la pregonera de la Festa de l'Estendard d'enguany

La directora d’edicions de 6A Obra Gràfica, Bel Font, serà la pregonera de la Festa de l'Estendard 2021. L'àrea de Cultura i Benestar Social ha triat Bel Font per considerar que el taller que ella dirigeix és una mostra de la rellevància de la cultura i de la importància del teixit local, ja que ha obert les portes a diverses generacions d'artistes mallorquins.

«L'impacte de les seves edicions i la seva gestió fan que sigui un dels espais de creació artística més estimats de la ciutat», ha dit el regidor de Cultura, Antoni Noguera, qui ha destacat que «aquesta preocupació per la recuperació de les tècniques tradicionals els va fer mereixedors de la Medalla d'Or de la Ciutat, ara fa tres anys, i, ara, a ser la pregonera d'una de les festes més estimades de la societat palmesana, l'Estendard».

El pregó de la directora d'art s'encomana a un pensament: la importància de saber mirar. Sota el títol 'Mirades cabdals', Bel Font fa un recorregut per la ciutat de Palma a través dels records de la seva infantesa. Amb les seves paraules ens dibuixa una ciutat de costums, gastronomia i tradició, on la festa de l'Estendard té un lloc privilegiat. La seva vida sempre ha estat vinculada a la tinta i al nom d'una galeria. Al seu relat ens explica com el taller 6a hi va ser present fins a convertir-se en la seva professió i passió. Unes paraules que esdevenen tot un al·legat per a lluitar contra els excessos, apostar per la sostenibilitat i, per damunt de tot, l’educació. Aquesta, diu, «ens pot ajudar clarament a viure i conviure amb respecte i en comunitat, a caminar cap a una illa més sostenible, amb una població més conscienciada que mai».

Enguany el pregó es podrà seguir en directe des de Cort i també es retransmetrà en línia a través del canal de YouTube de l’Ajuntament de Palma.

Bel Font és la directora d'edicions de 6a Obra Gràfica. Nascuda a Palma l'any 1975, va cursar estudis d'Història de l'art a la Universitat de les illes Balears. En juliol de l’any 2000 es va incorporar a l’equip de Taller 6a-Edicions 6a Obra Gràfica. L'any 2005 va ser nomenada responsable editorial de l'espai 6a. Des de l'any 2009 és directora d'Edicions 6a Obra Gràfica Galeria d'art. Algunes col·laboracions han esdevingut comissariats de projectes. És autora, a més, de textos publicats a catàlegs d'exposicions.