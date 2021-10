Demana a una clínica de Palma que la informació estigui en català i rep una allau d'insults: «Catalanazi, ets un covard i un desgraciat»

A les xarxes socials són molts els usuaris que denuncien diàriament casos greus de discriminació lingüística i catalanofòbia arreu dels Països Catalans. És el cas del compte de 'Mantinc el català', que administra diversos activistes per la llengua, dedicats a conscienciar els catalanoparlants de no canviar de llengua davant qualsevol situació.

Des d'aquest compte han denunciat haver rebut per part de la Clínica Ruiz Nadal, una clínica de cirurgia plàstica de Palma, insults per haver demanat que la informació estigués en català. Les respostes que han obtengut per part de la clínica han estat d'allò més reveladores sobre les situacions que habitualment patim els catalanoparlants en demanar que la informació estigui en la nostra llengua a la nostra terra.

Un seguit d'insults i una amenaça

«Catalanazi. Lo pròxim què serà, rompre els vidres de la clínica? Posar-me a un camp de concentració? Fots oi i damunt ets un covard i un desgraciat», ha escrit la clínica a 'Mantinc el català'.

A això, els activistes li han contestat: «Hola, bona nit. Demanar que a una clínica de Balears estigui la informació també en mallorquí és ser nazi? Penjarem arreu de les nostres xarxes socials aquest fet per saber l'opinió de la gent. Moltes gràcies per la teva resposta. Salutacions cordials».

No obstant la cordialitat amb què li han respost els activistes, des de la clínica continuen amb les males paraules: «Sí. És ésser un nazi, assenyalar a qui no pensa com tu per veure si li fas mal al seu negoci. I és ésser un gran fill de puta que és el que tu ets».

'Mantinc el català' ha intentat fer-li entendre que «només hem demanat com és que no estava en mallorquí, simplement això». Però no ha servit de res ja que la Clínica Ruiz Nadal ha continuat amb els insults, gonellisme i una amenaça: «Un puta catalanista mort d'enveja a qui li va bé i que no té res més que fer que anar tocant els collons, però t'advertesc... que no passi res a la meva clínica, perquè te trobaré. A jo ningú m'ha de donar classes de mallorquinitat. I manco qualcú que renega de la nostra llengua i la nostra cultura i la substitueix per una merda que res té a veure amb nosaltres».