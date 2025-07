Eivissa acull una Rock Jam solidària per a donar suport als nins de Gaza

Aquest dissabte, 26 de juliol, l'illa d'Eivissa tornarà a demostrar el seu compromís amb les causes humanitàries en un esdeveniment solidari carregat de música i consciència. genocidi que està tenint lloc. Amb el títol 'Rock Jam per Palestina', la sala Jazzatabe acollirà una nit de rock amb un objectiu clar: recaptar fons per als nins desplaçats a Gaza i denunciar públicament el genocidi.

L'esdeveniment, que se celebrarà dissabte, 26 de juliol, a la sala Jazzatabe, comptarà amb les actuacions d'Opel Kadett, Konkordatti Punkinetti i Frontman Zero, i culminarà amb una jam session de rock en suport a la infància palestina.

La cita començarà amb l'obertura de portes a les 20.00 h, i a les 20.15 h arrencaran els concerts.

A partir de les 22.00 h, s'obrirà pas a una jam session de rock, en què diferents músics de l'illa compartiran escenari en una nit de versions enèrgiques que aniran del punk al grunge i al metall.

Donatiu solidari i suport directe

L'entrada a l'esdeveniment té un donatiu mínim de 10 euros. Tot allò recaptat serà destinat íntegrament a l'Ayyal Foundation for Education, una ONG que treballa sobre el terreny a Gaza per a repartir aliments frescos (pa, fruita i verdura) entre famílies desplaçades, amb especial atenció a la infància, una de les principals víctimes del conflicte.

Gaza: una emergència humanitària urgent

Després de gairebé dos anys de bombardejos continus i bloqueig total, la situació a Gaza s'ha tornat insostenible. Més de 20.000 nins han estat assassinats, milers han quedat orfes o ferits, i centenars de milers sobreviuen en condicions infrahumanes, sense accés a aigua, medicines ni refugi.

«Aquest concert és la nostra manera d'expressar ràbia, amor i suport. No podem romandre indiferents mentre el món contempla aquest genocidi en directe», expliquen des de l'organització. L'esdeveniment compta amb el suport de la Plataforma de Suport al Poble Palestí a Eivissa, que impulsa diferents accions de sensibilització i solidaritat a l'illa.

Rock Jam per Palestina és una crida a l'acció des de la música, des de l'illa, des de la humanitat. A més de l'objectiu solidari i cultural, la iniciativa també cerca mobilitzar la ciutadania i exercir pressió sobre les institucions europees per a exigir la suspensió de l'Acord d'Associació entre la Unió Europea i Israel, així com la imposició de sancions al govern genocida del primer ministre Benjamí Netanyahu per la violació sistemàtica dels Drets Humans a la Franja de Gaza.

«Com a ciutadans, reclamam amb urgència al govern d'Espanya que se suspengui immediatament el tractat de comerç amb Israel i que s'apliqui un embargament als productes israelians mentre es mantengui l'ocupació i la repressió del poble palestí. La cultura té el poder de transformar, visibilitzar i unir, i Rock Jam per Palestina en serà una mostra. No oblidam. No perdonam».