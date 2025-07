Denuncien cinc locals d'oci per publicitat sexista a Platja de Palma

Agents de la Policia Local de Palma adscrits al dispositiu SETUR 2025 varen denunciar la nit del passat 16 de juliol cinc locals d'oci nocturn a Platja de Palma per exhibir publicitat sexista. Les inspeccions es varen dur a terme als carrers de Trasimè i Llaüt, la carretera de l'Arenal i el carrer del Pare Bartomeu Salvà.

Les actuacions es varen dur a terme en constatar que els establiments, que promocionen espectacles com ara striptease o table dance, utilitzaven en els seus rètols o a l'entrada «imatges de dones en roba interior i en postures suggeridores com a reclam per a atreure clients».

Aquesta pràctica contravé l'article 7 del Decret Llei 1/2020, de 17 de gener, de turisme responsable, que prohibeix qualsevol tipus de publicitat que cosifiqui o hipersexualitzi la persona, especialment la dona, amb la finalitat d'induir a l'entrada a un establiment.

Els agents varen estendre les corresponents actes de denúncia per aquests fets. La inducció a l’entrada a un establiment, així com utilitzar com a reclam roba o adoptar una actitud que suposi denigració cap a les dones, és una infracció qualificada com molt greu i pot suposar una sanció entre 60.001 i 600.000 euros.