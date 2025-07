Detenen quatre «fugitius» per intentar «atropellar agents» quan van fugir de diversos controls policials a Mallorca

La Guàrdia Civil ha detingut quatre dels implicats en un presumpte intent d'atropellament a diversos agents de la Policia Local de Capdepera i la Guàrdia Civil quan tractaven de saltar-se dos controls policials.

L'episodi més greu va tenir lloc la matinada del 18 de maig en un control establert per la Policia Local de Capdepera, quan un vehicle que es donava a la fugida perquè el seguia la Guàrdia Civil des de Cala Ratjada, va accelerar de manera intencionada en direcció a un dels agents.

El company del policia, en percebre «l'imminent intent d'atropellament», es va veure obligat a efectuar quatre trets al vehicle amb la seva arma per a «neutralitzar l'amenaça». Finalment, cap dels dos va resultar ferit.

Aquest mateix vehicle ja havia protagonitzat fets similars el dia anterior, en desobeir un control de la Guàrdia Civil a SaComa i posar en perill «la integritat de diversos agents». Allí van actuar amb el 'modus operandi', en accelerar cap als mateixos mentre realitzaven un control preventiu.

Posteriorment, també va ser identificat a Son Servera i Son Carrió on va circular en sentit contrari i a gran velocitat, per la qual cosa va atropellar diverses taules d'una terrassa d'un bar en la via pública i va obligar els clients a aixecar-se amb rapidesa per a evitar ser atropellats.

Després de tot l'anterior, la Guàrdia Civil va iniciar una minuciosa recerca, que ha culminat amb la identificació de quatre dels possibles autors dels fets i la seva posterior detenció, dos d'ells el passat dia 29 de maig i els altres dos el passat 10 i 11 de juliol.

A tots ells se'ls acusa dels suposats delictes «d'homicidi en grau de temptativa, atemptat contra agents de l'autoritat i conducció temerària», encara que no es descarten pròximes detencions.