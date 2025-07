PortsIB atorga a l’Ajuntament d’Andratx la concessió per renovar la xarxa de clavegueram del port

El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears (PortsIB) ha aprovat l’atorgament d’una concessió administrativa a l’Ajuntament d’Andratx per executar les obres de renovació de la xarxa de clavegueram al port del municipi, en concret, la substitució del tram d’impulsió entre l’estació de bombament del Moll Vell i la futura estació principal. L’actuació té com a objectiu «millorar el sistema de sanejament i depuració del nucli urbà i portuari, optimitzar el funcionament de la xarxa i evitar abocaments no desitjats a l’entorn marítim».

Les obres formen part del projecte de remodelació, ampliació i millora de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) d’Andratx, elaborat en el marc del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA). La nova canalització, de 470 metres de longitud i 2 metres d’amplada, passarà íntegrament soterrada dins la zona de servei del port, sobre una superfície total de 940 m2. Segons l’informe tècnic emès per PortsIB, es tracta d’una «obra necessària», atès el mal estat de conservació de la xarxa existent, i compatible amb «l’explotació normal de les instal·lacions portuàries». El projecte no suposa afectacions significatives per al trànsit marítim ni terrestre, ja que la superfície afectada quedarà lliure i disponible per a usos portuaris un cop acabada la instal·lació. La vigència de la concessió serà de 20 anys, prorrogables fins a 15 anys més, i el cànon queda exempt de pagament d’acord amb la normativa fiscal autonòmica. El termini d’execució de les obres serà de 14 mesos des del seu inici, i l’Ajuntament haurà de comunicar formalment tant l’inici com el final dels treballs, aportant la documentació tècnica corresponent, com ara el certificat final d’obra. PortsIB es reserva la facultat «d’inspeccionar l’estat de les obres i instal·lacions, i de requerir actuacions de manteniment o reparació si escau». Amb aquesta actuació, Ports de les Illes Balears «continua impulsant la col·laboració amb els ajuntaments per millorar les infraestructures bàsiques dels ports autonòmics, especialment en matèria de sanejament, higiene, salubritat i protecció del medi ambient». La renovació d’aquesta conducció forma part d’una estratègia més àmplia per garantir «un funcionament eficient de la xarxa de clavegueram i contribuir a la sostenibilitat dels nuclis costaners de les Illes».