Flipau amb Pere Garau reclama més seguretat en els passos de vianants de la barriada

La plataforma veïnal Flipau amb Pere Garau ha fet «una crida d'atenció urgent» a l'Ajuntament de Palma davant «la falta de seguretat» en diversos passos de vianants del barri. Segons l'entitat, «Pere Garau és actualment el barri més poblat de Palma i el més dens de tot l'Eixample, la qual cosa el converteix en una zona d'alta circulació tant de vehicles com de persones. En aquest context, la senyalització clara i visible dels passos de vianants no sols és una qüestió de mobilitat, sinó una mesura clau per a prevenir accidents».

Segons ha denunciat l’associació, «es requereix dotar de senyal vertical (S-13) amb llum intermitent per a tots els passos de vianants de la barriada». «Després d'una revisió realitzada per membres de la plataforma, s'han identificat quatre passos de vianants sense cap mena de senyalització vertical: un al carrer Fausto Morell, dos al carrer Reis Catòlics, I un altre al carrer Torcuato Lucca de Tena», han explicat. Segons Flipau amb Pere Garau tots aquests passos de vianants «són carrers amples, d'intens trànsit, on amb freqüència se supera el límit de 30 km/h, especialment en absència d'elements que obliguin a reduir la velocitat o alertin sobre la prioritat per als vianants». «També cal estudiar dotar de llum intermitent addicional en una gran part dels passos de vianants», han assegurat. A més, segons ha explicat l’entitat, a la Plaça de les Columnes, un altre punt neuràlgic del barri, «les senyalitzacions horitzontals dels passos de vianants dels carrers Nicolau de Pacs, UETAM i Francisco Manuel de los Herreros són pràcticament invisibles a causa del constant desgast provocat pel pas de vehicles, la qual cosa agreuja el risc per als vianants». Així, des de Flipau amb Pere Garau s'exigeix a Cort «que actuï amb immediatesa per a netejar els passos, instal·lar senyalització vertical adequada i estudiar mesures que realment obliguin els vehicles a respectar els límits de velocitatcom a radars pedagògics o intervencions d'urbanisme tàctic». «La seguretat de les persones ha d'estar per sobre de la inacció institucional. No es pot esperar que passi un atropellament per a prendre mesures», han sentenciat.