Llancen el videoclip de 'Convindria', una cançó menorquina contra la massificació i turistificació

Després del llançament de la cançó 'Convindria' el passat 4 de juliol, ara aquesta cançó protesta agafa una nova dimensió visual amb la presentació d’un videoclip col·lectiu. És una nova acció participativa de la campanya Via Menorca que impulsa el GOB per a posar sobre la taula la massificació i turistificació que pateix l’illa.

La peça audiovisual, ja disponible a les plataformes digitals, ha significat la coordinació de més de 50 persones de generacions i trajectòries molt diverses, motivades per la necessitat de posar límits. Es va enregistrar en el paratge dels vergers de Sant Joan, a Maó.

En aquesta nova iniciativa de Via Menorca, s’ha creat un univers visual que apel·la a la necessitat de resistència col·lectiva. Una necessitat que cada vegada es fa més evident a Menorca.

Una acció performativa

Les protestes que convoca la campanya Via Menorca —entre les quals ja han fet la volta al món l’aparcada matinal al pàrquing de Cala en Turqueta, l’abraçada al nucli antic de Ciutadella o la paròdia de Cala Biosfereta— són sempre de caràcter participatiu i col·lectiu, i agafen forma a partir d’accions performatives. Per això, la creació del videoclip es planteja creant imatges originals.

La gravació de la peça juga a reproduir un ritual col·lectiu que aconsegueix agafar força a partir d’anar sumant la presència i la participació de moltes individualitats en una causa comuna. Gent que ha decidit implicar-se davant l’actual situació de col·lapse que viu Menorca i que vol expressar de manera comunitària el seu malestar.

'Convindria', una cançó i també nous imaginaris

La lletra de la cançó 'Convindria' fa referència a la necessitat de generar aquest clam col·lectiu per a reclamar límits a la turistificació. De fons, a la cançó, s’hi projecta una veu grupal que demana un canvi de rumb i és a partir del vídeoclip que s’ha completat l’imaginari d’aquest reclam comunitari.

Les imatges mostren com es va sumant gent a la iniciativa, persones que posen el cos i l’energia per dir prou a la deriva actual. Que s’ajunten i parteixen en comparsa cap a Maó, a dir que no al model que empeny Menorca cap a la «balearització».

La simbologia que apareix a les banderes i a les animacions del videoclip és un joc, una provocació, sense interpretació específica de la realitat. És una forma artística d’expressar la força col·lectiva. En abstracte, els símbols no són altra cosa que objectes d’insubordinació, podrien ser figures que protegeixen dels «mals que es volen espantar» —tal com diu la cançó—, que representen la complexitat del moment actual que estem vivint a Menorca.

És l’hora d’implicar-se

Com solen dir els analistes socials, s’ha passat d’un ecologisme de topònims -les campanyes de salvaguarda de paratges concrets- a haver d’afrontar problemes metabòlics (aigua, energia, fems, turisme excessiu, col·lapse de vehicles, etc). Els símbols del vídeo són un exercici de poder imaginar futurs més sostenibles i més bells.

El videoclip, igual que la cançó, és també una festa, una celebració de l’acord. Una proposta per a generar energies que permetin accions col·lectives de defensa d’un model -el de Menorca- que per a molta gent ha estat exemple i que ara es troba sota diverses amenaces. «Cal implicar-se per a conservar allò que estimam», remarquen.