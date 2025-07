Artistes menorquins canten contra la massificació turística

Aquest divendres s’ha publicat a totes les plataformes digitals un nou tema col·laboratiu per a denunciar la problemàtica de turistificació que pateix Menorca. Es tracta d’una cançó creada a quatre mans, amb la implicació de diversos músics menorquins, que neix amb voluntat de denúncia, però també d’arribar a un públic ampli sense renunciar a la seva condició festiva.

És, en boca dels seus creadors, «la nova banda sonora alternativa per a l’estiu menorquí; no volem obviar la situació de massificació que estam patint a l’illa, però podem queixar-nos cantant, una cosa que aquí sabem fer molt bé».

El tema, en el qual s’hi manifesten les veus de la cantant Anna Ferrer, dels Verlaat, i de Frank Pons de Pèl de Gall, compta també amb la implicació de més d’una desena de músics de la xaranga Bon Ball Tenim. La cançó ha estat produïda i arranjada per Àngel Gelabert, amb les mescles de Genís Trani i la gravació dels vents ha anat a càrrec de Toni Pons (EduSound).

De la cançó menorquina al pop electrònic

Si bé la cançó s’inicia amb els vents de la xaranga, remetent-nos a un imaginari de música popular, el tema Convindria evoluciona cap a pop electrònic, amb una sonoritat que surt del registre habitual de la majoria de músics involucrats. La intenció de mesclar aquests universos —el popular, el més pop i les reminiscències electròniques— rau en poder arribar a més oients, espais, locals i ambients. Es vol que aquest tema soni «a les festes i que tothom s’hi pugui sentir identificat».

De fet, algunes parts de la cançó són referències directes a personalitats de la música menorquina com ara els Parranderos o Joana Pons. Els cançoner popular menorquí ressona en el rerefons amb alguna picada d’ullet a Plora Guiterra, per a molts l’himne illenc per excel·lència. Així, el joc amb la música tradicional permet ubicar la cançó a Menorca per a tot aquell que l’escolti, i també ajuda a localitzar el missatge identitari i reivindicatiu de la cançó.

L’ús dels recursos musicals populars s’eixampla amb la incorporació dels samples que distorsionen les guitarres dels parranderos i el tema es torna universal. Molts dels músics que hi han participat han fet un pas al costat en el que seria la seva marca estilística, abandonant el seu codi musical per obrir-se a una cançó sense cribes, festiva, enèrgica, amb força i apte per a tots els gustos.

El missatge: una cançó per a posar límits al turisme

La cançó té una lletra directa, amb un missatge ben clar: convé posar límits al turisme perquè la vida dels residents s’ha tornant insostenible. «Direm no a sa temporada / si és així de saturada / no hi ha més aforament / a Menorca hi viu gent» és una de les estrofes que podem escoltar al llarg d’un tema que apunta a les problemàtiques de l’habitatge, de la massificació, de la pèrdua de comerç local, de l’elitització dels pobles, de la degradació del paisatge i l’escassetat de recursos, en general, del col·lapse.

La proposta es llegeix com un lema-manifest, una cançó que convé si el que es vol és començar a posar límits a la turistització i retornar una vida vivible per aquells qui habiten l’illa. Totes aquestes idees combreguen amb els plantejaments de Via Menorca, una campanya del GOB, de protestes i propostes que, a partir d’ara, també comptarà amb una cançó.

De moment se n’ha conegut només el single, però el proper 8 de juliol, també es publicarà el videoclip de la cançó: una acció col·lectiva en la qual participaren més de cinquanta persones empeses per l’organització de Via Menorca.