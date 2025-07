Llucmajor aprova reclamar el tancament de la macrogranja d’Avícola Son Perot

L’Ajuntament de Llucmajor s’ha pronunciat de manera favorable al tancament de la macrogranja d’Avícola Son Perot que opera des de fa anys al municipi, i que causa molèsties a milers de residents. Ha estat aquest dijous, en un ple extraordinari convocat per a debatre una moció presentada pels tres partits a l’oposició a la sala llucmajorera, PSIB-PSOE, Més per Menorca i Llibertat Llucmajor, que justament reclamava accions per a erradicar els efectes perniciosos que genera l’activitat de la granja.

L’equip de govern de la batlessa, Maria Francisca Lascolas (PP), ha votat amb la resta de l’oposició, i per tant la moció ha quedat aprovada en els termes en què s’ha presentat. En canvi, Jaume J. Oliver (PSOE) s’ha mostrat més pessimista sobre els efectes reals de la mesura aprovada, a causa dels precedents en la legislatura, «en el cas d’altres mocions que s’aproven i que després no s’apliquen, contravenint la legalitat vigent». «Hem vist una batlessa totalment descol·locada, i creiem que ha de dimitir com ja va fer la seva regidora de Medi Ambient ara fa un mes», ha dit Oliver, qui ha alertat de la «manca total de propostes i d’iniciatives de l’equip de govern municipal per a resoldre les molèsties dels veïns». Així, ha assenyalat que l'equip de govern ha fet suport «de manera absurda» a la moció, perquè «ha tornat a quedar clar que en aquests quatre anys que duren les denúncies dels veïnats, l’Ajuntament no ha fet res». Oliver creu que «no és possible que per a tancar l’explotació es pugui fer posant un pany i ja està, es tracta d’un procés de desescalada de la granja, com hem inclòs a la moció». El ple extraordinari a Llucmajor ha tornat a aixecar una gran expectació entre veïns afectats i membres d’entitats animalistes que han liderat la denúncia de la situació de la macrogranja, amb imatges de les penoses condicions de vida de les gallines dins de les sis naus de què consta la instal·lació aviària de Son Perot. Abans de l’inici de la sessió s’ha produït una concentració popular a les portes de l’Ajuntament, en la qual s’ha clamat pel tancament de l’explotació.