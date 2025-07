Convoquen una protesta contra la llei macrourbanitzadora que pretenen aprovar PP i Vox

Diverses associacions, entitats i veïnats han convocat una protesta davant del Parlament per a aquest dilluns, 7 de juliol, contra la modificació de la normativa urbanística que pretenen aprovar el PP i Vox i «que condemna a l’extinció la vida tal com la coneixem a molts barris i pobles de la nostra ciutat, i de la nostra illa».

En un comunicat, en què animen a adherir-se a la concentració, prevista per a les 11.00 hores, expliquen que «el projecte de llei dimanant del Decret Llei 3/2025 permet la construcció a les Àrees de Transició que envolten la ciutat de Palma, permet augmentar l’edificabilitat i l’ocupabilitat, autoritza densitats de fins a 225 habitants per hectàrea i substitueix la planificació d’habitatges de protecció oficial per habitatges 'a preu limitat', que en realitat seran un 30% més cars».

El manifest 'Aturem la macrourbanització a Ciutat'

«Manifest urgent contra el tsunami urbanístic

Avui, des d’aquí, nombrosos veïnats i veïnades de Palma i de l’illa a títol individual, així com diverses associacions i entitats, alçam la veu contra la modificació de la normativa urbanística que pretenen aprovar el PP i VOX i que condemna a l’extinció la vida tal com la coneixem a molts barris i pobles de la nostra ciutat, i de la nostra illa.

En nom d’una emergència habitacional que només s’empra com a excusa, es pretén aprovar una llei d’amagat, per damunt del nostre dret a opinar, d’esquenes a la participació i a la cerca de consensos que hauria de caracteritzar qualsevol societat democràtica.

El projecte de llei dimanant del Decret Llei 3/2025 permet la construcció a les Àrees de Transició que envolten la ciutat de Palma, permet augmentar l’edificabilitat i l’ocupabilitat, autoritza densitats de fins a 225 habitants per hectàrea i substitueix la planificació d’habitatges de protecció oficial per habitatges «a preu limitat», que en realitat seran un 30% més cars. A més, redueix els requeriments d’espais verds i no contempla cap previsió d’expansió de serveis públics bàsics -com sanitaris i educatius que avui en dia ja es troben saturats, ni cap previsió referent a la mobilitat ni a l’aigua. Això sí: preveu l’aprovació de qualsevol d’aquests projectes per silenci administratiu positiu en només sis mesos i deixa la planificació en mans del negoci privat i l’especulació immobiliària, atemptant greument contra l’entorn rural, sense aportar solucions reals a la crisi de l’habitatge.

Aquesta Llei Macrourbanitzadora representa un model de creixement urbà capitalista i depredador que fa dècades que destrueix Mallorca i que ara condemnarà els nuclis històrics i barriades que envolten la ciutat a la seva extinció tal i com les coneixem, fagocitats per previsions de creixement no planificat i descontrolat de més del 100%.

Amb tota la informació que tenim, constatam que aquest projecte de llei:

- No atén cap de les necessitats ni reivindicacions dels barris, ja de per si infradotats, i és contrària als interessos dels treballadors i les treballadores de Ciutat.

- No suposa cap millora en l’accés a l'habitatge dels palmesans ni dels mallorquins, ni contempla cap previsió d’expansió de serveis sanitaris, educatius, culturals, etc.

- No ha comptat amb la participació ni amb el consens de la ciutadania, i s’ha desenvolupat en la més completa opacitat,

sense cap tipus d’estudi de mobilitat o recursos hídrics en una illa col·lapsada i en crisi medioambiental.

- Accelera la destrucció del nostre entorn i de la nostra illa. - L’únic benefici evident és per als promotors, que podran construir més, vendre més car i hauran de cedir menys per la construcció d’infraestructures i serveis públics.

Per tot això, exigim al Govern i als polítics que donen suport a aquest decret:

- que no aprovin el projecte de llei macrourbanitzador, relatiu als projectes residencials estratègics, i que afecta també a la resta de territoris de les Illes Balears.

- que no rebentin el Pla General actual de Palma ni les normatives urbanístiques treballades democràticament els darrers anys a cop de Decret llei.

- que, en cas d’aprovar-se la llei, es comprometin a no aplicar-la a Palma ni a qualsevol altre municipi, deixant sense efecte la depredació urbanística legislada.

- que escoltin les veïnades i veïnats dels barris i pobles de Palma, i les seves reivindicacions històriques en matèria d’infraestructura, serveis i especialment d’habitatge, que hauria de ser un dret universal i de qualitat, no una mercaderia.

L’urbanisme hauria de servir per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes, afavorir la mobilitat, evitar riscos i desastres, fomentar la sostenibilitat, donar valor al patrimoni i la cultura, i promoure el debat, la participació i la cohesió social. Aquesta llei macrourbanitzadora fa exactament el contrari.

Aturem-la!».

Aquest manifest és obert a adhesions d’associacions, col·lectius, assemblees i organitzacions (excepte partits polítics). Si compartiu el missatge i creis que és imperatiu aturar la macrourbanització, adheriu-vos amb un missatge a aturemlamacrourbanitzacio@gmail.com