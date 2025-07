La Universitat d’Estiu d’Estudis de Violència de Gènere debat els desafiaments actuals en la prevenció de les violències masclistes

La Universitat d’Estiu d’Estudis de Violència de Gènere (UNIEVIG) es proposa enguany analitzar els desafiaments actuals en matèria de prevenció i promoure l'ús d'expressions culturals innovadores per a abordar temes de violència masclista. Organitzada per l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la Universitat de les Illes Balears, aquesta escola d’estiu pretén actualitzar els termes del debat, 30 anys després de la Conferència Mundial sobre la Dona de Beijing, amb l’objectiu de connectar-lo amb les problemàtiques presents i generar espais d’aprenentatge compartits entre acadèmia, institucions i activisme feminista.

Conferència de la fiscal Susana Gisbert

Per a conèixer l’evolució de les violències masclistes, el curs tendrà la conferència inaugural de la fiscal Susana Gisbert Grifo 'Ayer y hoy de la violencia de género: ¿estamos retrocediendo?'. Gisbert és llicenciada en Dret per la Universitat Literària de València (1989) i fiscal des de 1992. Actualment, és fiscal delegada de tutela penal de la igualtat i contra la discriminació des del maig de 2019, i duu a terme tasques de docència i especialització en violència de gènere amb col·lectius professionals, com ara advocats, policies i personal sanitari, i participa amb assiduïtat en actes de sensibilització en instituts, associacions de dones i ajuntaments, on imparteix xerrades i tallers. A l’acte participaran la vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa de la Universitat de les Illes Balears, Cristina Moreno Mulet; la directora de l’Institut Balear de la Dona, Catalina Maria Salom Niell, i la directora de l’Oficina per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB i codirectora del curs, Capilla Navarro Guzmán.

Anàlisi feminista de les indústries culturals

La primera jornada inclourà diverses conferències, com 'L’imaginari masclista en la cultura jurídica', a càrrec de Caterina Canyelles Gamundí, i una sessió de cinefòrum amb la pel·lícula Ellas hablan, coordinada per Marta Fernández Morales i M. Isabel Menéndez Menéndez, que analitzaran manifestacions culturals i la seva relació amb la violència de gènere. La seva recerca se centra en l’anàlisi feminista de les indústries culturals, amb un interès especial en la representació de gènere, principalment al cinema i a la televisió, però també en la publicitat, les xarxes socials, la música, la fotografia i el periodisme.

Al llarg de la segona jornada s’analitzarà la discriminació en l’esport femení a través de la conferència 'Discriminación y violencia en el deporte femenino', de Lucila Pascua Suárez, psicòloga i professora universitària que, a més, ha desenvolupat la seva carrera esportiva com a jugadora de bàsquet. Ha participat en Jocs Olímpics i campionats internacionals.

La universitat d’estiu també preveu la celebració d’una taula rodona: 'Meses locals de coordinació i prevenció de la violència de gènere', moderada per Carme Vidal Mangas, en la qual participaran Raquel Herrezuelo Sáez, Xesca Vila Cànaves i Iolanda Cirer Sotos, que aportaran la seva perspectiva sobre igualtat i l’abordatge de les violències masclistes en la Mancomunitat del Pla de Mallorca. La segona jornada clourà amb un taller de literatura: 'La narrativa española actual y las violencias contra las mujeres (materiales, psicológicas y simbólicas)', a càrrec de les professores Isabelle Touton i Àngela Martínez Fernández.

També s’abordarà l’àmbit de la pornografia, amb la conferència 'Violencia contra las mujeres en la pornosfera', a càrrec de Lydia Delicado Moratalla, investigadora i professora a la Universitat d'Alacant, especialista en recerca sobre feminisme i prostitució. Més tard, en aquesta tercera jornada, la professora Carmen Ruiz Repullo, fruit de la seva experiència en diversos projectes de recerca i educació, exposarà, en una conferència, la seva anàlisi sobre la situació de les violències masclistes en l’adolescència.

Monòleg No solo duelen los golpes

Aquesta tercera jornada conclourà amb la representació del monòleg No solo duelen los golpes, a càrrec de l'actriu i comunicadora Pamela Palenciano Jodar, reconeguda com un referent del moviment feminista, així com del moviment social i artístic a l'Estat espanyol i Llatinoamèrica. L’espectacle teatral narra la vivència personal de l’actriu durant la seva primera relació de parella, que va tornar violenta al llarg dels sis anys que va durar. Aquest monòleg amb pinzellades d’autoficció connecta amb la història universal de les violències masclistes i la construcció d’estereotips que generen la desigualtat que permet exercir la violència sobre una altra persona, en tots els nivells. El monòleg twndrà lloc, a diferència de les altres activitats, a la sala d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos, i serà oberta al públic general amb inscripció prèvia de franc.

Les persones participants podran assistir el darrer dia a un taller col·loqui titulat 'Masculino universal. El universo de los videojuegos', a càrrec de David Santos Velado, qui ha treballat en intervenció socioeducativa amb un enfocament en igualtat i prevenció de violència de gènere. Actualment, és responsable de sensibilització a Diaconía España.

Finalment, el programa inclou un episodi especial del pòdcast d’IB3 'Les dislèxiques també som persianes', a càrrec de Gal·la Peire, Lluki Portas i Marina Salas. Aquest pòdcast, creat amb un equip de dones, fomenta la visibilització i el diàleg al voltant de la creació artística i el sector cultural. El programa s'emet cada dilluns a les 18 hores per IB3 Ràdio.