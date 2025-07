Pere Garau posa en marxa un servei de canalització d’incidències per millorar l’espai urbà i reduir la bretxa digital

En el marc de la campanya Pere Garau barri saludable la plataforma veïnal esmentada ha llançat l'«Antena Pere Garau». Es tracta d'un servei via WhatsApp amb el número 629633395 on s'ajuda la ciutadania a canalitzar les incidències a l'espai públic a Cort i EMAYA col·laborant, per tant, amb l'administració. El nombre de WhatsApp és gestionat per persones voluntàries de Flipau amb Pere Garau i ajuda a canalitzar incidències com ara voreres en mal estat, problemes d'il·luminació, residus abandonats o desperfectes al mobiliari urbà, entre d'altres, així com propostes de millora per a la barriada.

Pere Garau, un barri extens, el més poblat de Palma Pere Garau és el barri més poblat de Palma amb 32.246 habitants i més dens de l'Eixample i amb una superfície que de més de 66 hectàrees, però, sorprenentment és la cinquena barriada del Districte de Llevant en nombre d'incidències. Per revertir aquesta situació des de la plataforma veïnal Flipau amb Pere Garau treballa per facilitar a la gent del barri l'obertura d'incidències amb una sèrie d'iniciatives. El servei es planteja com una eina per reduir la bretxa digital, oferint una alternativa accessible per a aquelles persones que no utilitzen mitjans digitals web. D'aquesta manera, l'Antena actua com a punt de suport, especialment per a gent gran o en situació de vulnerabilitat digital, reforçant la inclusió i l'equitat a l'accés als serveis públics.