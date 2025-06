La Policia Local de Palma registra 195 denúncies a vehicles de mobilitat personal al llarg de la setmana

La Policia Local de Palma ha dut a terme aquesta setmana una sèrie de controls intensius dirigits als usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP), principalment patinets elèctrics i bicicletes, amb l'objectiu de garantir el compliment de la nova Ordenança per al Foment de la Convivència Cívica.

Els dispositius s'han desplegat a diferents punts de la ciutat i han comptat amb la participació d'agents de la Unitat Motoritzada (UMOT) i de l'Equip Comunitari de Proximitat (ECOP). En total, s'han registrat 195 denúncies i més de 50 immobilitzacions. Els primers controls es varen realitzar el dilluns, amb un balanç de 47 denúncies i 11 vehicles immobilitzats.

Les principals infraccions detectades van ser no portar el casc de seguretat obligatori, mancar de l'assegurança obligatòria, circular per la vorera, no utilitzar elements reflectors homologats, conduir amb auriculars, usar el telèfon mòbil durant la conducció i conduir sent menor de setze anys.