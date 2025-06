El passat mes d'abril, Mallorca va acollir una nova edició de la trobada biennal de 4 Vents, un projecte de col·laboració entre associacions escoltes i guies dels territoris de parla catalana. Un total de 125 caps voluntaris provinents de 245 caus arreu dels Països Catalans es van donar cita per compartir experiències, reforçar vincles i aprofundir en els elements que els uneixen com a moviment escolta i guia.

L'esdeveniment, que va comptar també amb el suport d'una quinzena de voluntaris en tasques organitzatives, va ser impulsat per 4 Vents, una iniciativa activa des de 1989 que agrupa entitats com Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG), Escoltes de Menorca (EM), Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca (MEGM), Escoltes i Guies de Mallorca (EGM), Federació d’Escoltisme Valencià (FEV), Associació de Guiatge Valencià (AGV) i Escoltes i Guies de l’Alguer (EGA). Aquesta edició es va celebrar a Binissalem, al cor de Mallorca, i va tenir com a eix temàtic la Bullanguera, un dels balls més emblemàtics del ball de bot mallorquí. Aquesta elecció va marcar l’animació i l’ambientació de tota la trobada, que sempre busca connectar amb l’essència cultural del territori que l’acull. Es va proposar la idea que cal defensar les tradicions de la seva mercantilització i lluitar perquè siguin una part del territori i d’una comunitat viva davant les amenaces del turisme massiu i l’explotació de les nostres manifestacions culturals.

Durant la trobada, els participants van gaudir d’un ampli ventall d’activitats: jocs tradicionals dels Països Catalans, tallers de fona, cuina mallorquina, glosa i ball de bot. També es van oferir espais de reflexió i compromís amb el territori a través de xerrades amb entitats com el GOB i Plataforma per la Llengua. Les excursions per l’entorn de Binissalem van completar una programació centrada en el contacte amb la natura, la cultura i el país.

Amb aquesta trobada, 4 Vents continua teixint complicitats entre caps escoltes i guies de diferents realitats, reforçant la llengua, la cultura i els valors comuns de l’escoltisme català. La següent edició tindrà lloc d’aquí a dos anys, en una nova seu dels territoris participants.