'De Stonewall a Palestina fins a l’alliberament total', el lema de la mobilització de l'Orgull Crític a Mallorca

Amb el lema 'De Stonewall a Palestina fins a l’alliberament total', la Plataforma Orgull Crític Mallorca ha convocat per aquest 28 de juny una manifestació que recorrerà el centre de Palma per a recuperar l’esperit combatiu, anticapitalista i desobedient que va donar origen a les primeres revoltes de l’orgull LGTBIQ+.

La marxa començarà a les 18 h al Passeig del Born i discorrerà juntament amb la convocatòria de Ben Amics fins a l'altura de Costa de la Pols, on es bifurcarà i continuarà pel arrer Sant Miquel fins a Cort, plaça Santa Eulàlia, carrer Sant Francesc, carrer Ramon Llull i pujarà per la plaça del Pes de la Palla fins a la plaça Llorenç Bisbal, on es durà a terme la lectura de manifest i els concerts posteriors, on actuarà: Xis-K, Tino Moschino, Gye i PD Trabucades.

La convocatòria recupera l’esperit del primer Orgull Crític celebrat a l’illa fa gairebé deu anys. Aquesta plataforma, integrada per col·lectius polítics, entitats socials i persones a títol individual que des dels moviments socials volen denunciar la mercantilització i despolitització que, segons diuen, ha patit el model d’Orgull majoritari, i aposta per una alternativa autogestionada, crítica i desvinculada d’interessos institucionals i privats. «El nostre orgull no és ni serà mai una festa buida de contingut polític. És una jornada de lluita, de reivindicació, de memòria i, també, de celebració. Celebrem que som moltes, que estem organitzades i que seguim en la lluita», han declarat les portaveus Marta Serrano i Marta Sastre durant la presentació.

Han volgut posar especial èmfasi en la memòria de les revoltes de Stonewall i de referents com Marsha P. Johnson i Sylvia Rivera, dones trans negres i llatines que encengueren la flama de la lluita LGTBIQ+. «Sabem que la nostra lluita ha de posar al centre les més precàries i excloses pel cis heteropatriarcat i la supremacia de l’home blanc», han subratllat.

Aquest any, la convocatòria posa també la mirada en Palestina amb una condemna clara a l’apartheid, la neteja ètnica i el genocidi que l’Estat d’Israel està perpetuant. «No podem parlar d’alliberament sense tenir una posició clara a favor de la llibertat del poble palestí i en contra de l'Estat genocida d'Israel i el seu pinkwashing», han afirmat. «El nostre orgull és internacionalista i antiimperialista i defensa els drets de tots pobles oprimits», remarquen.

Davant l’ascens de l’extrema dreta, la creixent LGBTIQfòbia i la repressió, la plataforma fa una crida a sortir al carrer per enviar un missatge contundent: «No ens deixarem domesticar i plantarem cara». Segons les portaveus: «És més necessari que mai ocupar els carrers per defensar els drets i les vides LGTBIQ+».

El manifest de la convocatòria recull un conjunt de reivindicacions que defineixen el model d’orgull que defensa la plataforma:

● Un Orgull descolonial i antiracista, que denunciï la supremacia blanca, les polítiques migratòries i la violència policial.

● Un Orgull de classe, perquè la precarietat i la nostra condició de classe treballadora travessen la nostra realitat.

● Un Orgull antipatriarcal, on les dones i dissidències no deixin espai a actituds masclistes ni a l’esborrament de la seva història.

● Un Orgull autogestionat i de base, independent de la política institucional i el seu pinkwashing.

● Un Orgull anticapacitista, que abraci totes les corporalitats i maneres d'estimar, viure i resistir.

● I sobretot, un Orgull anticapitalista, que s'oposi frontalment a un sistema que mercantilitza les identitats, reprimeix drets i explota la vida.

«L’Orgull Crític torna a Mallorca com una necessitat col·lectiva: per recuperar l’esperit combatiu i transformador de la lluita LGTBIQ+. No hi haurà orgull real fins que totes siguem lliures», ha conclòs Marta Sastre

Finalment, des de la plataforma fan una crida oberta a totes les persones que comparteixin aquests valors: «Animam tothom que cregui en la llibertat, la justícia social i la resistència col·lectiva a sumar-se a la manifestació del 28 de juny. No volem encaixar en cap motlle: els volem trencar tots», ha expressat Marta Serrano.