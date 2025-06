Impulsen un projecte pioner per a identificar i retirar l'amiant a través d’imatges satel·litàries abans de 2028

La Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia ha llançat una iniciativa innovadora per fer front a la presència d’amiant a les Illes Balears. Seguint la legislació europea i l’obligació imposada a tots els municipis d’Espanya, que han de localitzar i retirar el material abans de 2028, el Govern ha adjudicat a Telespazio Ibérica un contracte per a fer un cens digital de tots els edificis de l’arxipèlag.

Aquest projecte es convertirà en el primer cens autonòmic d’aquest tipus en l'àmbit estatal. Telespazio Ibérica, empresa líder en el sector de la geoinformació i observació de la Terra, farà servir imatges satel·litàries d’alta resolució i algoritmes d'intel·ligència artificial per identificar les cobertes de fibrociment que puguin contenir amiant a cada municipi.

El procés es basa en l’anàlisi d’imatges obtengudes per satèl·lits amb una resolució de fins a 30 centímetres. Aquestes imatges permeten detectar les diferències entre materials com la teula ceràmica, el bituminós o el fibrociment, i identifiquen així amb gran precisió les teulades que poden contenir amiant. Els algoritmes utilitzen dades multiespectrals, que revelen la composició química dels materials invisibles a l’ull humà.

A més, quan el sistema detecta possibles indicis de presència d’amiant, utilitza informació del cadastre per verificar la data de construcció de l’edifici, per garantir així la fiabilitat del cens i minimitzar els possibles errors. El resultat serà un mapa digital detallat on les zones amb amiant estaran destacades en color vermell, com es mostra en l’exemple que acompanya aquesta informació.

Telespazio Ibérica ha aplicat aquesta tecnologia amb èxit a altres parts de l'Estat, com la Diputació de Castelló i la Generalitat de Catalunya, on s’han fet projectes similars per a censar i gestionar les cobertes amb amiant. Aquesta metodologia, ràpida i econòmica, ofereix una solució eficaç per a l'Administració, amb terminis de lliurament d’uns pocs dies i un cost reduït.

Carlos Fernández de la Peña, conseller delegat de Telespazio Ibérica, ha destacat la gran capacitat d’aquesta tecnologia per detectar materials perillosos des de l’espai, amb un marge d’error inferior al 3 %. «Aquesta eina no només és una solució eficient i àgil, sinó també una manera de complir les normatives europees i garantir una retirada ordenada de l’amiant, cosa que millora la salut pública i protegeix el medi ambient», ha explicat.

Amb aquesta iniciativa, el Govern cerca, «no només complir els requisits legals, sinó també garantir un entorn més segur per a la ciutadania, amb un enfocament que combina innovació, sostenibilitat i eficiència».