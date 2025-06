La UOB acusa Codony de «vendre la programació d'IB3 Televisió al millor postor» i exigeix ​​la seva dimissió

El sindicat UOB Ensenyament ha acusat el director general d'IB3, Josep Codony, de «vendre la programació de la televisió pública d'aquestes illes al millor postor», després de les declaracions que va fer aquest dijous, durant la seva compareixença a la Comissió de control de la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears del Parlament, en resposta a la proposta de Vox de fer un documental sobre la «repressió republicana» durant la Guerra Civil.

En un comunicat, el sindicat UOB Ensenyament ha expressat que tot i que «en un món com l'actual, sobresaturat d'informació», on «sembla difícil que alguna cosa pugui sorprendre», el director general IB3, Josep Codony, «ho ha aconseguit».

Doncs, davant la «delirant» proposta de Vox de fer un documental sobre la «repressió republicana» a Menorca durant la Guerra Civil, el director general d'IB3 «no ha tengut cap altra ocurrència que contestar que «tot el que siguin diners és benvingut».

Unes paraules que han estat criticades per UOB Ensenyament, que ha recordat que el Codi Internacional d'Ètica Periodística (Unesco) al punt tercer, estableix que «en el periodisme, la informació es comprèn com un bé social, i no com un simple producte».

En aquest sentit, arran de les paraules del director general d'IB3, el sindicat ha lamentat que el senyor Codony «lluny de comportar-se amb la professionalitat deguda i que seria desitjable d’un director de televisió autonòmica, actua com un mesquí mercenari i ven la programació de la televisió pública d’aquestes illes al millor postor. Parlam concretament dels 250.000 euros que, segons la premsa, el govern de la senyora Prohens destinarà a la creació d’aquest documental i que, a judici del mateix Codony, podrien ser dos milions».

La UOB Ensenyament ha exigit finalment la dimissió del director general d'IB3 per aquestes, segons la seva opinió, «repugnants» declaracions i per la seva «manifesta manca de rigor periodístic i professionalitat».