Festa, sí, reivindicació, també, a les a les festes de Sant Pere d’Esporles

Aquest divendres, 20 de juny de 2025, Esporles dona el sus a les festes de Sant Pere amb el pregó que farà Rosa Calafat Vila, veïna d’Esporles i doctora en Filologia Catalana i professora de Morfologia i Lingüística Aplicada a la Universitat de les Illes Balears. Calafat, destaca per la seva recerca científica, per les seves publicacions i per ser membre des de l'any 2009 del Consell Assessor de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i coordinadora de Política Lingüística de la Universitat de les Illes Balears des del 2016. Calafat farà la crida a les festes en un context municipal de reacció als intents d’arraconar la nostra llengua.

Davant les agressions que s’estan duent a terme contra l’Estat i el poble Palestí, el col·lectiu LGTBIQ+ i la llengua catalana, l’Ajuntament ha engalanat, amb paperí, distints llocs del municipi recreant les banderes de Palestina, La bandera d'arc de Sant Martí (LGTBIQ+) i la senyera. Enguany, l’Ajuntament, amb l’objectiu de democratitzar els honors i distincions municipals i seguir corregint el tracte injust cap a la dona, atorgarà el títol de Filla Adoptiva a l’escultora Remígia Caubet Conzález. Ella serà la primera dona del municipi que tendrà la màxima distinció que pot atorgar l’Ajuntament. L’Ajuntament també concedirà el Premi Filadora a l’activista i voluntària animalista Olga Coego Beracoechea, presidenta de l’Associació d’Amics dels Animals d’Esporles i vicepresidenta de Baldea. Durant les festes també es durà a terme l’exposició col·lectiva ‘Relats de Dones’ amb l’objectiu de donar visibilitat a les dones artistes. «La defensa de la Llengua catalana, la igualtat, la diversitat sexual, el benestar animal, la justícia internacional i la pau, la memòria democràtica, entre d’altres reivindicacions, ens acompanyaran en unes festes ben nostres ‘made in Esporles’ i fetes amb el cor», explica el batle del municipi Josep Ferrà. Des de l’àrea de Cultura i Festes es destaca l’Organització de la Gala de la Cultura 2025 en la que enguany destaca el lliurament del I Premi Literari de Novel·la Breu Eloy Sanz Fresno i l’organització, per diumenge 29, del ‘Flamingos Show’, un espectacle audiovisual innovador. Un concepte nou de revetla que estrenam a Esporles. Entre les actuacions d’aquest espectacle hi destaca ‘La mujer de verde’ i el DJ Juan Campos. El grup de rock català O-Erra serà el protagonista a la revetla de divendres 27. Durant les festes -durant la Gala de l’Esport 2025- es durà a terme un sentit reconeixement i homenatge a Bernardí Morey, muntanyista, barranquista, i membre de l’expedició que realitza el descens de sa Fosca per primera vegada l’any 1964. Pel dia de Sant Pere, el 29 de juny, el poble d’Esporles podrà gaudir dels actes institucionals i culturals, entre d’altres, del ja tradicional Ball de la Filadora, del compositor Miquel Marquès. L’Ajuntament d’Esporles ha traslladat una convidada oficial per assistir als actes del dia de Sant Pere als representants de les distintes institucions, excepte al president del Parlament de les Illes Balears, Gabriel Le Senne, qui serà jutjat en un judici oral per un presumpte delicte d’odi i que ja no fou convidat l’any passat per esqueixar la foto d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar. Per últim, l’Ajuntament destaca el disseny del programa de festes d’enguany i agraeix a l’artista local, Magdalena Bosch Estades, la cessió d’una obra seva per il·lustrar la portada del programa. Tota la informació del programa la podeu trobar al següent enllaç.