Els Bombers de Mallorca reben un siurell de plata en homenatge a la seva ajuda en la DANA

Els Bombers de Mallorca han rebut un siurell de plata per part de l’organització Grup Güell en homenatge a l’ajuda que varen donar en les tasques d’emergència i assistència als afectats per la DANA de València. El Grup Güell ha volgut reconèixer la tasca exemplar del servei d’Emergències del Consell de Mallorca amb un emotiu acte d’homenatge a l’estadi del Mallorca, on se’ls ha fet entrega d’un siurell de plata com a símbol d’agraïment.

L’acte ha tingut lloc aquest dimecres 18 de juny, a les 11 del matí i ha reunit representants del Grup Güell, autoritats i membres del cos de Bombers que varen participar activament en les tasques d’ajuda durant la DANA que va afectar València el mes d’octubre. El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha participat en l'acte i ha volgut agrair personalment al cos de Bombers de Mallorca la implicació, humanitat i bona feina. En total, 60 bombers de Mallorca es varen desplaçar a la zona afectada, on varen treballar intensament durant tres setmanes, col·laborant en les tasques de rescat, d’assistència i de recuperació del territori. El dispositiu va actuar especialment als municipis de Catarroja, Sedaví, Alfafar, Benetússer i Paiporta, on els danys provocats per les pluges varen ser especialment greus. «El siurell de plata simbolitza la veu del poble i la força de la tradició mallorquina. Amb aquest gest, volem fer arribar el nostre profund agraïment als Bombers de Mallorca, que han estat allà on més se’ls necessitava», ha destacat el Grup Güell.