Més de 300 persones reclamen un augment salarial just i parlar de salut laboral per a avançar en el conveni d'hostaleria

Més de 300 persones s'han concentrat aquest divendres, davant la seu de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), convocades per UGT i CCOO, per a reclamar un augment salarial just i parlar de salut laboral per a avançar en el conveni d'hostaleria.

En declaracions als mitjans de comunicació, el secretari general de la Federació de Serveis d'UGT Balears, José García Relucio, ha fet una valoració «més que positiva» d'aquesta concentració, la qual ha confiat que «sigui un nou impuls» de cara a la reunió de la subcomissió de negociació del conveni d'hostaleria, prevista per a dimarts que ve, 10 de juny. Relucio ha reivindicat, a més, parlar de salut laboral per a avançar en el conveni d'hostaleria perquè «les cambreres de pis continuen queixant-se que el mesurament de càrregues de feina o no s'ha fet o s'ha fet de manera parcial i, per tant, la mateixa càrrega de treball que hi havia fa dos anys és la que hi ha aquest any», en paraules del secretari general de la Federació de Serveis d'UGT Balears Per part seva, el president de la Federació de Serveis de CCOO a Balears, Héctor Gómez, ha explicat que han decidit concentrar-se aquest divendres davant de la FEHM per a «reivindicar els drets de la classe treballadora de l'àmbit de l'hostaleria en el seu conjunt a les Balears», davant de la «paralització innecessària, i del tot inaudita, dins de l'àmbit del conveni». En aquest sentit, ha reivindicat la necessitat d'un augment salarial d'acord amb els drets dels treballadors, però, sobretot, ha continuat, «la necessitat de parlar de matèria de salut, de càrregues de treball, de formació per a una ocupació de qualitat, de conciliació de la vida laboral i familiar, i de qüestions com ajustar un període mínim garantit dins de l'àmbit del que són els contractes, per exemple, fixos». D'aquesta manera, ha considerat que les reivindicacions dels sindicats «no es poden quedar només en el salari, sinó que han d'anar més enllà».