Estudien la possibilitat que una de les dues seccions penals de l'Audiència de Palma es dediqui durant sis mesos únicament a fer judicis

La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) estudia que una de les dues seccions penals de l'Audiència Provincial de Palma es dediqui durant sis mesos únicament a la celebració de judicis per tractar de pal·liar els retards acumulats.

Ho ha explicat aquest dimecres el president del TSJIB, Carles Gómez, durant la seva compareixença en la Comissió d'Assumptes Generals i Institucionals del Parlament.

Aquesta possibilitat, que de posar-se en marxa afectaria només la Secció Segona de l'Audiència de Palma, es va abordar en la reunió que la sala de govern del Tribunal va mantenir la setmana passada.

Encara que no hi ha una decisió presa i s'està estudiant la seva viabilitat, ha matisat Gómez, es va proposar que els magistrats que componen la Secció, durant sis mesos, es dedicàs exclusivament a la celebració de judicis.

D'aquesta manera, ha exposat, es podria anar resolent l'embús provocat pel gran nombre de causes pendents que acumulen les dues seccions penals de l'Audiència.

«És només una proposta, la sala de govern ha demanat un informe per a veure si seria possible», ha dit el president del TSJIB, qui ha admès que aquest mecanisme podria suposar «vestir un sant per desvestir-ne un altre».

Encara que aquesta mesura implicaria que la Secció Segona de l'Audiència no resolgui durant mig any els recursos d'apel·lació que li corresponen per repartiment, ha indicat Gómez, part d'ells podrien ser assumits pels dos jutges de la Sala civil i el Penal del TSJIB que actualment donen suport en aquestes tasques.

El magistrat ha reconegut que algunes causes penals s'estan havent d'assenyalar per d'aquí a diversos anys, encara que ha esgrimit que cadascuna té les seves particularitats i que no és senzill trobar un lloc en el calendari per a segons quins procediments.