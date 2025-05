El PSIB xifra en un 80% el grau d'«incompliment» dels acords de govern pactats entre PP i Vox en el Consell de Mallorca

El PSIB ha xifrat en un 80% el grau d'«incompliment» dels acords de govern pactats entre PP i Vox en el Consell de Mallorca després de dos anys de legislatura en la institució insular.

Els socialistes han apuntat que dels 183 punts dels quals es composa el document, un dels pocs que s'hauria complit és el referent al «repartiment de cadires», mentre que en altres 146 s'haurien vulnerat.

El PSIB ha alertat que el que els sembla «més greu» és que en 18 d'aquests punts, l'equip de govern «ha fet exactament el contrari d'allò que havia promès», cosa que han qualificat de «frau democràtic» respecte del compromís que havien assumit davant els seus votants.

«Com és possible creure's res del que hagi de dir el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, a la ciutadania en el Debat de Política General que es comença aquest dilluns, si no és capaç ni de complir els seus compromisos signats i pactats en els acords de PP i Vox?», ha plantejat la portaveu del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

En Serveis Socials, han asseverat que el percentatge «negatiu supera el 95%», ja que s'hauria provocat un «retrocés evident en els drets i serveis per a les persones més vulnerables».

Com a exemples es troba el compromís de crear un centre terapèutic especialitzat en salut mental, que no només no s'ha fet en aquests primers dos anys, sinó que «s'ha procedit en sentit contrari, en desmantellar el centre d'addicció per a menors».

Així mateix, han afirmat que tampoc s'ha fet «cap» centre de dia per a nins i joves en situacions de risc, ni els programes d'acompanyament per a majors de 18 anys.

«No s'han millorat infraestructures amb projecte i finançament aprovat des de la passada legislatura, com les reformes de la Bonanova o la Llar d'Ancians, que no s'han iniciat en aquests dos anys», han al·legat.

En matèria de Territori han indicat que «els incompliments són flagrants», amb promeses «vagues» quant a sostenibilitat que han «desaparegut del discurs oficial, per a deixar a legalitzacions expresses d'habitatges en sòl rústic».

Sobre Turisme, els socialistes han ressaltat que PP i Vox prometien una «revolució» en la gestió turística basada en la «sostenibilitat i qualitat». No obstant això, han advertit que la realitat és que «han destinat més doblers que mai a fer promoció turística, en ignorar la innovació, l'ordenació turística i la mateixa gestió dels recursos del departament que han naufragat de la mà del conseller insular, Marcial Rodríguez».