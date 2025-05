Rosario Sánchez denuncia que «PP i Vox fan negoci amb les necessitats de la gent»

Més de 200 persones han participat en la Festa de la Rosa de l’Agrupació Socialista de Calvià, en la qual ha intervingut la vicesecretària general del PSIB-PSOE, Rosario Sánchez, i el secretari general del PSOE Calvià, Alfonso Rodríguez.

La vicesecretària general ha aprofitat per fer balanç dels dos anys de Govern de Marga Prohens, amb els quals «hem retrocedit en qualitat de vida, en drets, en l’accés a l’habitatge, en memòria democràtica i en el model turístic del qual abans érem referents».

En concret, Sánchez ha criticat que «ens governa el PP de sempre, el de tota la vida, estan aquí pels seus negocis i no per millorar el model turístic, ni per les escoles, ni pels centres de salut, ni pels treballadors i les treballadores, estan aquí perquè ells i els seus afins facin negoci amb les necessitats de la gent».

Per a la dirigent socialista, «només així s’entén que Prohens es negui a limitar el preu del lloguer, i només així s’entén que no s’hagin involucrat de cap manera en el conveni d’hostaleria del qual depenen 200.000 famílies del sector més important que té aquesta terra». De fet, Sánchez ha recordat les paraules del vicepresident del Govern, Antoni Costa, dient que si les coses es compliquen mediaran en el conveni, a la qual cosa ha replicat que «ja s’han complicat».

En relació amb la situació turística, la vicesecretària general ha denunciat que el PP «fa sis mesos que enreda amb un pacte per la sostenibilitat, evitant prendre mesures per frenar la saturació, i per això no han fet res ni han aplicat cap de les mesures que van dir que farien». Si abans, «les Balears érem exemple de responsabilitat, com la que demostren els treballadors i les treballadores en els seus llocs de feina, ara som notícia per tenir una amenaça de vaga en plena temporada alta, i això perjudica els treballadors, a les famílies, i també al sistema econòmic d’aquesta terra».

Per això, Sánchez ha avançat que els i les socialistes «tornarem, i recuperarem el prestigi que teníem com a comunitat autònoma que sap negociar, que arriba a grans consensos, que treballa amb un sector turístic sostenible, però tot això ha saltat pels aires perquè no forma part dels negocis del PP».

Sánchez ha lamentat també la resposta del PP davant la manca d’habitatge existent, assegurant que «davant qualsevol cosa que passa, la resposta del PP és liberalitzar sòl i donar beneficis als seus amics que són promotors i els seus interessos, a costa de les necessitats dels nostres veïns i veïnes i dels projectes vitals dels nostres fills i filles».

Així les coses, la vicesecretària general ha posat de manifest que «ara estan negociant el pressupost amb mesures urbanístiques, i la realitat és que s’estan repartint el pastís entre PP i Vox, a veure qui dona més beneficis als seus», mentre que «nosaltres vàrem aprovar 8 pressuposts en 8 anys de legislatura, per millorar la vida de la gent, negociant amb els partits del pacte, amb l’objectiu de reforçar els serveis públics fonamentals».

Per això, ha advertit que «no deixarem que les nostres illes estiguin en venda, que els nostres drets i els dels treballadors i les treballadores estiguin en venda, perquè la dreta és depredadora d’esperança, i nosaltres estarem amb la gent per dir-los que el 2027 reprenem el nostre projecte i que ho farem molt millor, amb més força, es viurà millor amb nosaltres».

Comiat d’Alfonso Rodríguez com a secretari general del PSOE Calvià

La Festa de la Rosa també ha estat el comiat d’Alfonso Rodríguez com a secretari general del PSOE Calvià després de 13 anys al capdavant de l’agrupació, 8 d’ells també com a batle del municipi, per la qual cosa ha rebut un homenatge de tots els companys i companyes que han format part de les seves diferents comissions executives municipals.

L’homenatge arriba precisament en el dia que es compleixen 10 anys de la victòria electoral que va permetre acabar amb 12 anys de govern del PP al municipi, per donar pas als vuit anys del Partit Socialista de Calvià, en els quals «vàrem començar un camí de modernitat, innovació i de pensar amb la gent, i ho tornarem a fer d’aquí a dos anys».

Fent repàs de les principals transformacions aconseguides pels socialistes, Rodríguez ha reivindicat que «nosaltres vam posar 18 milions d’euros per habitatge públic només en la darrera legislatura, mentre que PP i Vox encara no han posat ni un sol euro».

A més a més, Rodríguez també ha alertat que «Prohens ha socialitzat el problema de la saturació, perquè no ha liderat cap solució i serà el tercer estiu del govern de la dreta amb els mateixos problemes». En aquest sentit, ha afegit que «en el moment en el qual el turisme no ens dona possibilitats de viure bé, hem de posar remei, i estam en aquest moment».

Finalment, el secretari general municipal ha reclamat un «esforç màxim per defensar el que és públic», i ha advertit que «queden només dos anys per recuperar totes les institucions el 2027».