El 88% dels nostres lectors consideren que importar residus d’altres illes a Mallorca és un despropòsit

Clara majoria. El 88,9% dels nostres lectors consideren que importar residus d’altres illes a Mallorca és un despropòsit, ja que «només augmentarà la insostenibilitat mediambiental». Per contra, només el 10,1% dels lectors aplaudeixen la iniciativa i consideren que és «una mesura de ‘solidaritat’ en la gestió de residus». L’enquesta d’aquesta setmana ha estat un èxit de participació.

El pla pilot d’importació de residus d’Eivissa cap a Mallorca, anunciat pel Govern, ha generat un fort malestar social i el rebuig dels partits de l’oposició i grups ecologistes com el GOB. El pla inclou traslladar residus de Ca na Putxa a Son Reus per a la seva posterior incineració. Es tracta d'una solució que, segons el Govern, permetrà clausurar l'abocador eivissenc.

«Des del Govern no som competents en la matèria, però en tot moment hem sigut conscients del greu problema que suposa l'abocador per a l'Illa», ha afirmat la presidenta Prohens des d’Eivissa, recordant el compromís del Govern de mediar amb el Consell de Mallorca per a estudiar la viabilitat de la proposta. L'Executiu autonòmic, ha reconegut, també s'ha fet càrrec d'uns estudis tècnics que es van encarregar mesos enrere i que certifiquen que el traslladat de residus és viable amb la capacitat existent actualment.

Així, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha celebrat que en virtut d'aquest acord la tarifa de residus que hauran de pagar els residents de les illes baixarà un 10% a partir de l'any que ve, un dels compromisos adquirits de cara a la present legislatura. A més, ha ressenyat, suposarà «dos ingressos extraordinaris» per a la institució insular, un per l'entrada de tones de residus d'Eivissa i Formentera cap a Son Reus i un altre, per la venda d'electricitat generada a partir de la incineració d'aquests.

«Això repercutirà positivament sobre la tarifa i, per tant, beneficiarà a les butxaques de tots els mallorquins», ha insistit Galmés. Els 50 milions d'euros procedents del Govern, ha dit, també ajudaran a la rebaixa de la tarifa. La planta de Son Reus, ha assegurat, té la capacitat necessària per a assumir la gestió d'aquests residus addicionals, atès que en l'actualitat tan sols funciona al 70% de la seva capacitat. «No provoca ni provocarà cap problema», ha assegurat.

Rebuig unànime

Però els partits de l’oposició i les entitats socials no ho veuen així. Més per Mallorca ha alertat que l'acord per a la importació de residus des d’Eivissa suposarà que 21.900 camions d'escombraries circulin per la xarxa viària de Mallorca cada any. Això, segons els ecosobiranistes, saturarà la xarxa a més de generar problemes mediambientals. De fet, han demanat la dimissió de Pedro Bestard (Vox), conseller de Medi Ambient, per avalar l’acord.

Per part seva, el PSOE de Mallorca també ha recriminat al president Galmés la seva manca de lideratge i li ha exigit que comparegui en un ple per explicar la decisió de la importació de residus. De la mateixa manera, el GOB Mallorca ha rebutjat la importació de residus i ha criticat l'absència d'un informe tècnic o ambiental que avaluï les repercussions de la decisió.

En un comunicat, l’organització ecologista ha apuntat que es tracta d’«un pas enrere alarmant» en la gestió sostenibledels residus. Entre 2013 i 2016 des del GOB van impulsar una intensa campanya contra la importació de residus a Mallorca, sota el lema 'No volem ser el femer d'Europa', per a rebutjar la política que pretenia convertir les Balears en el destí final de residus importats d’Itàlia. «Avui, amb profunda preocupació, constatem que aquest esperit de lluita es torna a fer imprescindible», han advertit.

Sigui com vulgui, de les respostes dels nostres lectors, se’n desprèn que hi ha un fort rebuig a la importació de residus que només generaran més problemes mediambientals i que no ajudaran a fomentar una cultura dels residus eficient.