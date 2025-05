Presenten les XL Jornades d’Estudis Històrics Locals organitzades per l’Institut d’Estudis Baleàrics

Aquest dimecres, 14 de maig, a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), s’han presentat les XL Jornades d’Estudis Històrics Locals, titulades 'Antoni Maura i el seu temps (1853-1925)'. Les jornades tindran lloc els dies 20, 21 i 22 de novembre de 2025, a la sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma.

L’activitat ha estat organitzada per l’IEB amb motiu del centenari de la mort de Maura, en col·laboració amb l’Arxiu del Regne de Mallorca. Per a l’avaluació de les propostes, hi ha un comitè científic format per Pere Fullana Puigserver (UIB), Francisca Lladó Pol (UIB), Antoni Marimon Riutort (UIB) i Pere Salas Vives (UIB).

L’IEB ha obert el termini de presentació dels resums i els comunicants tenen fins al 7 de juliol per presentar les propostes, les quals han d’estar centrades en un dels cinc blocs temàtics següents:

Maura i el maurisme a Mallorca. Les ramificacions d’una cultura política.

El jove Maura. Del liberalisme al conservadorisme.

Maura, president del Govern i estadista reconegut. Els problemes de l’Espanya del seu temps (1903-1925).

La societat, l’economia i la política a l’època de la Restauració a les Illes Balears.

L’art i la cultura durant la Restauració a les Balears.

Cal destacar que a les jornades participaran ponents de Mallorca i de fora de l’illa, coneixedors de la figura de Maura i la seva època i, a més, s’ha sol·licitat el reconeixement de la participació en les jornades com a activitat formativa especialitzada i transversal del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia (THAG).

A l’acte de presentació de les XL Jornades d’Estudis Històrics Locals hi han intervingut Antoni Marimon Riutort (UIB), coordinador de les jornades, i el director de l’IEB, Llorenç Perelló, que apunta que «Antoni Maura és sens dubte uns dels polítics més importants que ha tingut Mallorca, la figura del qual és fonamental per entendre la nostra història contemporània». A més, Perelló afegeix que «la celebració d’aquesta convocatòria suposa la consolidació, anual, de les jornades per part de l’IEB».