Vox insisteix que IB3 «no és necessària» i assegura que la televisió franquista era «de més qualitat i més objectiva»

El diputat del partit d'extrema dreta Vox al Parlament Sergio Rodríguez ha insistit que IB3 «no és necessària» i ha considerat que la televisió pública de l'«anterior règim», en al·lusió al franquisme, «era de més qualitat, més objectiva i més cultural».

Ho ha dit aquest dijous a la Comissió de control sobre la Radiotelevisió de les Balears del Parlament, en la primera compareixença del nou director general de l'ens públic, Josep Codony, després d'haver estat nomenat fa poc més d'un mes amb els vots del PP i de Vox.

Rodríguez ha estat el primer diputat a interpel·lar Codony, a qui li ha qüestionat sobre el full de ruta que pretén establir al capdavant de la radiotelevisió autonòmica. Durant el seu torn de paraula, però, ha reiterat que la postura del seu partit és que IB3 «no és necessària», ja que considera que un mitjà públic ha de cobrir aquelles qüestions a què no arriben els privats.

Per a exemplificar-ho, ha exalçat els continguts que s'emetien a la televisió pública estatal del que ha anomenat el «règim anterior», i que posteriorment, interpel·lat per altres diputats, ha assenyalat que es referia al franquisme. Els continguts, ha considerat, eren «de més qualitat, més objectius i més culturals».

Codony ha contestat amb normalitat, sense fer al·lusió a aquests comentaris, i la comissió ha continuat sense incidents fins que ha estat el torn de la diputada d'Unides Podem, Cristina Gómez.

La política ha estat qui ha tornat a posar sobre la taula les paraules de Rodríguez. «Vostè té dues orelles com jo i crec que no ho ha condemnat. Ara mateix ho hauria de fer, per trobar a faltar la televisió d'un règim dictatorial, com ha fet el senyor Rodríguez», ha apuntat.