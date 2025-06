Ramellets presenta el nou disc ‘Fa ballera’ i un concert a Esporles

Aquest dilluns, a l’Espai Xocolat, Kake Portas (component i director musical), Neus Nadal (component i directora artística de la presentació i escenografia), i Pere Bueno (component del grup), tres dels membres de Ramellets; han presentat el disc ‘Fa ballera’ i el concert que es farà el dissabte 5 de juliol a Casa del Poble d’Esporles.

La proposta de Ramellets

La formació Ramellets es va presentar per Sant Jordi de 2022 a la Casa del Poble d’Esporles, es presenta com a una proposta desenfadada de polifonia de veus i pluralitat instrumental: percussió, guitarres, guitarrons, llaüts, violí, acordió, flautes, baix i també violoncel i el sitar. Format per persones diverses que ha trobat en el ball de bot una manera de viure i que compten amb dotzenes de ballades arreu de Mallorca i la resta del país, que el consoliden com un grup que fa ballera.

El passat abril van estrenar ‘Arrels’, un simpàtic single avançament dedicat a un tema de Rels B en forma de bolero mallorquí (vídeo), amb el que donaven resposta a la incògnita que es demana el cantant sobre quina vida deu dur la ex parella de la veu que canta. Aleshores, Ramellets es va plantejar quina cosa podia ser que tengués tan entretinguda aquesta persona. La solució va comparèixer aviat: s'ha apuntat a ball de bot i hi està tan enganxada que no ha trobat un moment per a explicar-ho al seu ex.

Primer disc, ja disponible a plataformes digitals i en format CD

Fa ballera és més que un disc, és la declaració d’amor de Ramellets a la música d'arrel, l’amistat i les motivacions que els fan créixer. Fa ballera és un àlbum d'una dotzena de pistes (de les quals una és un bonus track), en què hi ha boleros, jotes i fandangos; peces de composició pròpia i versions de cançons tradicionals, totes passades pel filtre peculiar d'una formació que té molta cura de la polifonia vocal i que sap incorporar sonoritats noves als balls de sempre. Enregistrat als estudis Swing amb la direcció de Kake Portas i la producció tècnica de Pere Estelrich.

Bolero de Calitja La Dama de Mallorca Coques Enramellades Arrels Jota De Sa Marina Fandango de Camé de Hé Bolero Nupcial Fandango des Reis Nadal en Català Fandango de Son Tries Jota de Llubí Ramellets (bonus track)

A més, cal destacar el bonus track Ramellets, un tema que consideren molt necessari en l’actualitat que es viu a Balears i que proposen com a himne reivindicatiu «Estimam la nostra terra, que ens ha vist crèixer i lluitar, defensam la nostra llengua i parlem en català».

Aquest recull de boleros, jotes i fandangos neix de la passió, l’alegria i l’estima d’una família que sona unida. «Si els peus et parteixen a ballar tots sols quan l’escoltes, ja ens donam per satisfets» conclouen.

En quant al disseny del disc, destaquen que han comptat amb el disseny de l’artista Rosa Caterina Bosch, un disseny molt elegant amb el que a més fan una dedicatòria a la ja desapareguda membre, fundadora i promotora de la creació de Ramellets: Teresa Soler. Qui apareix en forma d’estel a la galleta del disc.

Ramellets - Fa Ballera

Teresa Soler (veu i percussió), Xisca Grimalt (veu i percussió), Neus Nadal (veu i percussió), Caty Riutort (veu), Marie Delbousquet (violoncel), Annapurna Keveley (violí, sitar i percussió), Maria Cutillas (violí), Kake Portas (veu, flauta, guitarró, acordió i arranjaments), Pere Bueno (guitarra i guitarró), Toni Oliver (percussió), Pep Lluís Sard (baix elèctric). A més de la col·laboració, en dos dels temes, de Cati Juan (llaüt) i Benjamin Payen (violí).

Disseny de Rosa Caterina Bosch i maquetació d’Ivan E. Ríos.

Concert presentació el dissabte 5 de juliol a la Casa del Poble (Esporles)

El dissabte 5 de juliol a les 19:30h, presentaran el disc a la Casa del Poble d’Esporles, gràcies al suport de l’Ajuntament d’Esporles. Cal destacar que, tot i que el disc es diu «Fa ballera» no serà precisament una festa per ballar, sinó que Ramellets, sota la direcció i una cuidada escenografia de Neus Nadal, ha preparat un espectacle per escoltar aquesta banda sonora de Ramellets i gaudir-la intensament.