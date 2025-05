El Consell d'Estudiants de la UIB demana blocar la creació de dues noves universitats privades a Mallorca

El president del Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Guillem Coll, ha demanat blocar la creació de dues noves universitats privades a Mallorca perquè considera que afectaran la qualitat de les pràctiques professionals dels estudiants i acabaran limitant l'oferta pública.

Ho ha dit aquest dijous durant la seva compareixença a la Comissió d'Educació i Universitats del Parlament, que havia estat sol·licitada pel PP per exposar la seva visió sobre la situació general de la política universitària.

Coll, que ha abordat aquest assumpte al final de la seva primera intervenció i ha avançat que era «el menys agradable» dels que posaria sobre la taula, ha expressat la seva preocupació per l'arribada de dos centres universitaris privats a Mallorca.

El primer resultarà de la conversió d'Adema a la Universitat de Mallorca i el segon, de la incorporació d'un centre adscrit al CEU San Pablo. Els dos projectes ha subratllat, compten amb el suport del Govern.

«No és una bona idea», ha considerat Coll, argumentant que tots dos centres pretenen oferir, en línies generals, estudis com els de Medicina, Infermeria, Odontologia o Biomedicina.

Tots ells tenen uns «requisits pràctics molt elevats» i una «elevada càrrega pràctica» que han de desenvolupar als centres de salut o hospitals de les Illes, ha advertit.

La incorporació d'aquestes universitats, ha aprofundit, implicarà un increment d'uns 150 estudiants d'aquestes matèries i, inevitablement, del nombre de persones que cada metge o infermera ha de tutoritzar. Això, ha defensat, suposarà una pèrdua de la qualitat de les pràctiques.

És «inviable», ha afegit, triplicar la infraestructura sanitària actual per a donar cabuda a tots els estudiants que haurien de fer les pràctiques a Mallorca. A hores d'ara, només amb la UIB, ja hi ha dificultats per a col·locar tots els universitaris, ha alertat.

«Aquestes titulacions, amb el nombre i la quantitat que es presenten ara és impossible que no afectin la qualitat dels estudis, l'experiència dels estudiants i, a la llarga, l'experiència dels usuaris del sistema de salut, que serà atès per personal pitjor qualificat», ha resumit Coll.