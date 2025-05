Les Illes Balears donen suport a La Bressola

La comissió de Cultura del Parlament ha aprovat aquest dijous la Proposició no de Llei de Més per Mallorca i Més per Menorca en suport a La Bressola, l’associació cultural creadora d’una xarxa d’escoles associatives que practiquen la immersió lingüística en català a la Catalunya Nord. Tanmateix, el vot contrari del Partit Popular ha impedit l’aprovació del punt relatiu a instar el Govern de les Illes Balears a donar suport econòmic donada la complicada situació per la qual passa l’associació.

«No cal recordar els llaços històrics singulars entre la Catalunya Nord i les Illes Balears, basta reiterar la comunió de llengua allà i aquí per a reconèixer el paper imprescindible de La Bressola en el manteniment de la llengua catalana a la Catalunya Nord i donar suport econòmic a l’associació en aquests moments», ha defensat el coordinador general i portaveu parlamentari de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, qui ha lamentat que el Partit Popular s’hagi negat al fet que el Govern doni suport econòmic a La Bressola. «Dir que reconeixes el paper en favor de la llengua catalana de La Bressola, però negar-te a fer que el Govern col·labori econòmicament és un reconeixement de cara a la galeria».

Per la seva part, el diputat de Més per Menorca, Josep Castells, ha manifestat que «és evident que la llengua catalana pateix una situació molt delicada a la Catalunya Nord deguda a la persecució a la qual ha estat sotmesa per part de l’estat francès» i per això el portaveu menorquinista ha defensat la necessitat donar suport des de les Illes Balears a les escoles que fomenten l’ús de la llengua catalana a la Catalunya Nord».

Les dues formacions recorden que, des de la seva constitució l’any 1986, les aportacions institucionals han estat sovint decisives per a poder continuar pagant el sou del personal docent que treballa a La Bressola i per a mantenir les escoles obertes. I que, actualment, la situació de les escoles de l’associació – situades a les comarques de l’Alta Cerdanya, el Capcir, el Conflent, la Fenolleda, el Rosselló i el Vallespir – és de gran dificultat, malgrat que la demanda és molt alta i faria falta obrir nous centres per tal de donar entrada als infants que cada any queden fora dels centres de La Bressola per manca de places.