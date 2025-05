Inca fa una passa endavant per a acollir el futur Museu del Còmic

Aquest dimarts s’ha formalitzat al casal Cas Metge Cifre d’Inca la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament d’Inca, Colonya Caixa Pollença i el Clúster de Còmic i Nous Mèdia de Mallorca, amb l’objectiu de promoure la creació del Museu del Còmic a la ciutat.

Amb aquest acord, les tres entitats manifesten la seva voluntat de col·laborar per tal que l’immoble conegut com a Cas Metge Cifre —situat als números 27, 29 i 31 del carrer Palmer d’Inca— pugui esdevenir la seu del futur museu. L’Ajuntament es compromet a impulsar l’elaboració del projecte bàsic de reforma i adequació de l’espai, amb el vistiplau de Colonya Caixa Pollença, i a cercar finançament per a la seva execució. Per la seva part, el Clúster assessorarà tècnicament el desenvolupament del projecte museístic.

Durant l’acte, el batle d’Inca, Virgilio Moreno, ha destacat que «aquest projecte reforça el paper d’Inca com a ciutat viva, dinàmica i culturalment activa, alhora que dona suport a un sector creatiu que compta amb grans professionals a Mallorca». Així mateix, ha subratllat que «aquest museu no només serà un espai d’exposició, sinó també de formació, divulgació i participació, que permetrà impulsar Inca com a capital del Còmic amb tot un complet pla paral·lel d’actuacions».

La iniciativa neix del convenciment compartit que Inca pot esdevenir un referent del còmic, tant en l’àmbit illenc com estatal. La ciutat disposa d’un entorn cultural actiu i d’un teixit associatiu implicat, que pot afavorir el desenvolupament d’aquest nou equipament.

Així doncs, el conveni, que té vigència fins al 31 d’agost de 2027, estableix les bases per a l’impuls del projecte i deixa oberta la porta a la participació d’altres institucions o entitats que vulguin sumar-se a la iniciativa.