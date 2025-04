Com s’enfronten els adolescents a moments vitals com la malaltia i la mort? Què podem fer per a acompanyar-los? És possible desenvolupar la compassió com a construcció col·lectiva i col·laborativa? Aquestes són algunes de les preguntes que intenta respondre el projecte de recerca COMPAS, que analitza la compassió i la humanització dels adolescents envers els processos de final de la vida, i que fa servir un disseny d’investigació i acció participativa amb metodologia mixta.

La participació és la clau del projecte. Un total de 1.852 joves, estudiants de secundària i universitat, participen a l’estudi. En concret, a la UIB el projecte s’ha dut a terme a la Facultat d’Educació i hi han participat estudiants de la doble titulació del grau d'Educació Infantil i grau d'Educació Primària, i posteriorment ho faran estudiants de l’IES Santa Maria. El projecte involucra no només els adolescents en la construcció i modificació de la compassió, sinó també, i de manera indirecta, les seves famílies i la comunitat educativa en la humanització de les cures al final de la vida. D’aquesta manera, tracta de sensibilitzar i desenvolupar la compassió entre els joves per, així, contribuir a construir una societat més compassiva i empàtica amb les persones que viuen les darreres etapes de vida. Recerca avançada COMPAS és la iniciativa d’un equip d’investigació de la UIB que encapçala la Dra. Rosa Miró, de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia. Està format per investigadors de la Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia: Dr. Jesús Molina, Dr. Francisco Vicens, Dra. Margalida Miró, i del Servei de Salut de les Illes Balears: Dra. Concepción Zaforteza, i les senyores Clara Bendito i Rosa Maria Pons. L’equip de la UIB lidera, conjuntament amb la Universitat de Múrcia, aquesta investigació multicèntrica que durant tres anys finançarà l’Institut Carlos III. S’espera que aquest projecte tengui impactes significatius com: Augmentar el coneixement sobre com es desenvolupa la compassió en adolescents entre 12 i 23 anys, quines són les estratègies efectives per augmentar la compassió en aquesta població i les barreres i facilitadors als quals cal enfrontar-se.

Establir un pla per posar en marxa bones pràctiques a les comunitats educatives on assisteix aquest grup d'edat, que no requereixi grans recursos ni coneixements altament especialitzats.

Millorar la qualitat de vida dels pacients que reben cures pal·liatives, augmentar la capacitat de la comunitat per atendre les seves necessitats i oferir suport o acompanyament durant el final de la vida.

Augmentar la capacitat dels estudiants per afrontar esdeveniments com la malaltia i la mort, i conscienciar-los sobre les necessitats d'acompanyament i atenció al final de la vida.

La comprensió, per part dels destinataris del projecte, del concepte d'equip compassiu com a construcció col·lectiva, amb la participació de tots els agents (professionals, cuidadors, institucions, voluntaris, veïns, etc.), que treballen en xarxa col·laborativa, ajudarà a fer que la cura dels pacients sigui, al final, responsabilitat de tothom. Propostes dels estudiants a través de l’art Els estudiants del doble grau d'Educació Infantil i grau d'Educació Primària han participat en els grups de discussió i han reflexionat i compartit el significat d’actituds i valors com la compassió, l’acompanyament, l’autocompassió i el suport. Finalment, han dissenyat propostes a través de l’art per i transferir-les a la Facultat d’Educació orientades a la sensibilització, la normalització, la visibilitat de la compassió i la mort i així poder avançar cap una comunitat més compassiva i empàtica. Aquests grups d’estudiants han dissenyat, com a resultat de la participació en el projecte, tres creacions o instal·lacions artístiques: a) La bústia al vent, b) El mur abans de morir i c) l’exposició collage ple de vida: Mira i escola la compassió. S’obre així una nova etapa de transferència de les creacions generades a través del projecte i, per celebrar-ho i compartir les propostes, es representarà una obra de teatre i fòrum titulada Rumbo desconocido, en la qual tres personatges ens conviden a reflexionar sobre el secret de viure i morir a través d’un campionat del joc de l’oca. Posada en escena per la companyia Utopian i dirigida per Arantxa Lure, l’obra es va reresentar el dimecres, 16 d’abril, a la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya. A més dels membres de la companyia, a l’escenari es varen poder escoltar diferents testimonis que varen contribuir a sensibilitzar el públic davant el final de la vida i la necessitat de construir comunitats més compassives.