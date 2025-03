Inca Solidària organitza una nova recollida d’aliments i material d'higiene i neteja per a les persones damnificades per la Dana a València

Per una banda, i com quasi totes les associacions sense ànim de lucre, l’entitat es nodreix principalment de les quotes que mensualment aporten els seus socis. Actualment l’entitat compta amb més de 100 persones sòcies, amb quotes mensuals que van des dels 5€ fins el que cadascú pugui i vulgui aportar als distints projectes.

Per una altra banda, pel que fa als voluntaris, «mans mai en sobren». Sempre són benvinguts nous voluntaris, tant per a realitzar tasques puntuals (com ara la càrrega i descàrrega de mercaderies) com per a sumar-s’hi a les tasques quotidianes de l’entitat (com per exemple acudir els dies que es pugui a cosir a Punts amb Vida).

L’entitat disposa d’un compte bancari a Caixa Colonya mitjançant el qual reben les donacions econòmiques, primordials per al desenvolupament de qualsevol projecte

ES65 2056 0010 3520 4847 1722 (Caixa Colonya)

També podeu conèixer més sobre Inca Solidària a la seva web, des d’on també podreu accedir a l’opció de «Fer-se soci».