Inca Solidària, la germanor mallorquina que no abandona els valencians afectats per la Dana

A Inca trobam l’entitat Inca Solidària, una associació sense ànim de lucre amb més de 20 anys d’història que ha anat sumant projectes de solidaritat fins a dibuixar un mapa d’ajuda que comença a Inca i arriba fins a qualsevol racó del món. L’associació va ser fundada per qui actualment és la seva presidenta, Antònia Triguero, conjuntament amb Antonio Alarcón i Cati Simonet, els quals també formen part de la Junta.

L’Inca Solidària va guanyar popularitat arran de la immensa tasca realitzada durant la pandèmia de la Covid-19, amb la fabricació de més de 22.000 màscares, i, més recentment, per les expedicions d’ajuda als afectats per la Dana a València organitzades des de la capital del Raiguer. Per tot això i mes, ara fa dos anys l’associació va rebre el Premi Dijous Bo i, enguany, Onda Cero li ha concedit el Premi a la Solidaritat per la tasca feta a València.

El dBalears ha estat amb ells i ha pogut conèixer de primera mà la seva trajectòria, els projectes actuals i les distintes formes d’aportar-hi recursos o temps per a col·laborar amb Inca Solidària. Un dels exemples més coneguts seria el de la família inquera Frontera Borrueco, on trobam en Biel i na Gertrudis, dues persones conegudes perquè des de fa dècades dediquen gran part del seu temps i els seus recursos a l’activitat solidària. Pel que fa a les desenes de campanyes i projectes que l’associació ha estat executant des dels seus inicis, amb en Biel i na Gertrudis n’hem conegut més a fons quatre:

Per una banda trobam el projecte Punts amb Vida, on la costura com a acció principal proporciona materials per a la llar (com ara les cortines i la roba de llit preparada per a ajuda amb la reconstrucció de les llars valencianes afectades per a Dana) i crea manualitats que es posen a la venda a les botigues de Punts amb Vida, per tal de recaptar fons que es dedicaran a accions socials dedicades, sobretot, a gent de Mallorca.

En segon lloc, trobam el projecte de Senegal Sud, un projecte que va començar el 2021 i que des d’aleshores ja ha ajudat a crear infraestructures de tota mena en nuclis poblacionals vulnerables. En aquest projecte de Senegal Sud es treballa, sobretot, a les zones Diacounda i Coumbaghor (regió de Casamance). L’ajuda a desenvolupament local d’aquests comunitats, en pocs anys, ha servit per a aixecar un edifici sanitari, una maternitat, centres esducatius, mercat per a dones, formació en aprofitament i conserves d’aliments, bombes d’aigua, etc.

En tercer lloc, el projecte d’Ucraïna, el qual ha comportat una gran recollida de materials i donacions, fetes per particulars, empreses i institucions, les quals són transportades i entregades directament a les famílies més necessitades. A Ucraïna s’han enviat camions que de vegades hi transportaven medicaments, d’altres bolquers per a infants i gent gran, d’altres mobilari, etc. «A Inca Solidària ens encarregam sobretot de la recollida i el transport», explica en Biel.

Finalment, el projecte més recent i que ha generat una resposta solidària sense precents a Inca, el d’ajuda als afectats per la Dana de València. La primera expedició es va preparar amb el que es va recollir en la primera convocatòria que Inca Solidària feia, tos just després que el temporal assolàs desenes de poblacions e l’Horta de València. Aquella primera recollida, organitzada a la Fàbrica Ramis, «va ser bestial», amb un resultat de més de 16 camions de materials enviats cap a València. Més de quatre mesos després, són ja 7 les expedicions, essent aquesta setena la darrera d’aquest projecte, la qual va partir cap a València el passat divendres, 14 de març de 2025.

Amb al voltant d’unes 40 persones, 12 furgonetes i un camió, Inca Solidària ha organitzat la seva darrera expedició d’ajuda cap a València, conscients que encara hi queda molta feina per fer, però també conscients dels recursos dels quals depenen. En aquest cas, la barrera infranquejable torna a estar relacionada amb la insularitat i els costos del transport de tanta gent i vehicles. Un cost que, fins ara, havien assumit les navieres, però que ara, per qüestions de logística o de temporalitat, deixaran de fer. Queden pendents de conèixer si una altra naviera distinta a l’emprada pot passar a fer-se càrrec de d’aquests costos en futures expedicions.

Una de les coses més importants i que cal remarcar és que Inca Solidària no dona el que recull a altres institucions o entitats, sinó que executa els projectes i «entrega els recursos econòmics i materials en mà i a qui vertaderament ho necessita». I així ho han fet des dels seus inicis, des d’aquell primer viatge solidari realitzat per la presidenta de l’associació, Antònia Triguero, a Santo Domingo, passant per Síria, Grècia, el terratrèmol del Morroc, la pandèmia, el volcà de La Palma i, el més recent, la Dana de València.

Com col·laborar amb Inca Solidària?

Per una banda, i com quasi totes les associacions sense ànim de lucre, l’entitat es nodreix principalment de les quotes que mensualment aporten els seus socis. Actualment l’entitat compta amb més de 100 persones sòcies, amb quotes mensuals que van des dels 5€ fins el que cadascú pugui i vulgui aportar als distints projectes.

Per una altra banda, pel que fa als voluntaris, «mans mai en sobren». Sempre són benvinguts nous voluntaris, tant per a realitzar tasques puntuals (com ara la càrrega i descàrrega de mercaderies) com per a sumar-s’hi a les tasques quotidianes de l’entitat (com per exemple acudir els dies que es pugui a cosir a Punts amb Vida).

L’entitat disposa d’un compte bancari a Caixa Colonya mitjançant el qual reben les donacions econòmiques, primordials per al desenvolupament de qualsevol projecte

ES65 2056 0010 3520 4847 1722 (Caixa Colonya)

També podeu conèixer més sobre Inca Solidària a la seva web, des d’on també podreu accedir a l’opció de «Fer-se soci».