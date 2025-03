Veïnats de Bunyola recullen més de 400 firmes per a reclamar una connexió amb autobús amb l'estació d'es Caülls

Un grup de veïnats de Bunyola han recollit 433 firmes en sis dies per a reclamar una connexió amb autobús amb l'estació d'es Caülls (Marratxí) i permetre així un accés més directe al tren als residents del municipi.

Ho han fet, segons han indicat en un comunicat, després que dos representants dels veïnats es reunissin amb responsables del Consorci de Transports de Mallorca (CTM) i aquests rebutgessin les seves pretensions per estar «centrats en la temporada turística».

L'Ajuntament de Bunyola, han aprofundit els veïns, ha proposat desviar les línies 205 o 303 tres vegades al dia per a connectar la localitat amb l'estació de tren, cosa que han considerat que va «en la bona direcció» però que «està lluny» del que necessiten.

La connexió amb es Caülls no és l'únic problema de connectivitat que han lamentat els veïns de Bunyola. «A això se li suma que quan volem acudir al PAC de referència del nostre poble, que és a Santa Maria, a 9,7 quilòmetres, el pacient ha d'agafar un bus fins a Palma, que és a 15,9 quilòmetres, per a després desfer el camí, fet que suposa un viatge d'hora i mitja», han denunciat.

Així, asseguren que perquè el canvi del transport públic a Mallorca sigui «real» aquest ha de ser «prou, eficaç i eficient per als residents». «Mallorca no pot continuar prioritzant el turisme per sobre de les necessitats bàsiques dels seus propis habitants. I per això el compromís de l'administració ha de ser inequívoc», han remarcat.