'Sopes i vi', una experiència gastronòmica que connecta tradició i innovació a Inca

En el marc d'IncaBusiness, el Cafè Inca (restaurant Esment) ha acollit 'Sopes i vi', un esdeveniment que ha fusionat la tradició gastronòmica amb noves mirades sobre la cuina mallorquina. Amb un aforament complet, aquesta experiència culinària ha posat en valor la història, la cultura i la identitat de les sopes mallorquines, un plat emblemàtic de la nostra gastronomia.

Organitzat per l’Ajuntament d’Inca, amb la col·laboració de Chefs(in) i Esment, 'Sopes i vi' ha estat un èxit de participació i ha generat un diàleg enriquidor sobre la importància de preservar i reinterpretar la gastronomia mallorquina. «Una vegada més, Inca es consolida amb aquest esdeveniment com un espai de trobada per a la innovació i la divulgació gastronòmica. El menjar és un dels aspectes identitaris de la capital del Raiguer i, sense cap dubte, la ciutat s’ha posicionat com un referent de la cuina mallorquina per la seva tradició i oferta», assenyala el regidor de Promoció de la Ciutat, Miguel Ángel Cortès.

Així doncs, l'acte ha comptat amb la participació d'experts en gastronomia i història que han guiat els assistents en un viatge des de l'origen de les sopes fins a les seves interpretacions contemporànies. La professora de la UIB experta en nutrició, Dra. Sílvia García Hernández ha introduït les característiques i importància de la dieta mediterrània, així com els valors nutricionals d’aquest plat, mentre que Tomeu Arbona, del cèlebre Fornet de la Soca, ha mostrat com manté viva la tradició a través de l'arqueologia gastronòmica. Per la seva banda, el xef Víctor García, de La Fortalesa de Cap Rocat, ha ofert una versió innovadora de les sopes mallorquines, demostrant com aquest plat pot evolucionar sense perdre la seva essència. A més, Melisa Puente, xef formadora de la cuina d'Esment, ha posat en relleu la importància de transmetre aquest llegat culinari a les futures generacions.

La periodista Araceli Bosch, cofundadora de Chefs(in), ha conduït el debat, creant un espai de reflexió sobre quins elements han de romandre inalterables en la cuina tradicional i quins poden evolucionar per adaptar-se als temps actuals.

L'experiència ha culminat amb una degustació exclusiva de tres versions de les sopes mallorquines, cuinades en directe pels experts convidats. Els assistents han pogut gaudir d'un recorregut gastronòmic que ha combinat el passat, el present i el futur d'aquest plat tradicional, maridat pel vi produït per Esment, Gallines i Foques, presentat per la coordinadora de vins d'Esment, Olga Jiménez Martín.