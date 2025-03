Més de 200 persones participen en la jornada per la pau i reclamen un compromís social contra el militarisme

Més de 200 persones s'han congregat aquest dissabte al CEIP Aina Moll per a participar en la I Jornada Unitària per la Pau, un acte organitzat per més de 20 organitzacions de societat civil, ateneus populars, partits i sindicats. La jornada, que ha començat a les 9.00 hores del matí i ha transcorregut al llarg del dia fins a la seva clausura a les 17.00 hores ha comptat amb la participació d'experts internacionals, artistes i músics que han «unit les seves forces» per a «posar-se en peu de pau i dir no a la guerra».

A l'inici, els portaveus de la Plataforma Mallorca per la Pau, Salvador Martínez i Sandra Ayuso han donat la benvinguda als assistents a «una jornada de reflexió, d'esperança i d'acció». «No hi haurà pau amb més armes, només hi haurà més armes» ha argumentat Martínez, que ha urgit a «sortir de l'argument de la llei del més fort i tornar al dret internacional, tornar a l'argument de la pau». Els portaveus han volgut aprofitar la visita del president espanyol Pedro Sánchez a l'illa, per a participar en el congrés del PSIB-PSOE, per a exigir-li que «trenqui relacions amb l'ens sionista d'Israel, un embargament total d'armes i que lliuri Espanya de l'espiral bèl·lica negant-se a incrementar el pressupost militar». Notícies relacionades Liliana Córdova: «Oposar-se a la neteja ètnica i el genocidi d'Israel no és antijueu» Més notícies relacionades Després de les paraules d'obertura la jornada ha començat amb la taula ‘Alternatives a l'Europa del capital i de la guerra’en la qual han participat els professors de la UIB, Laura Camargo i Bernat Riutort, així com l'activista d'Ecologistes en Acció i investigador Tom Kucharz. Camargo, Riutort i Kucharz han analitzat l'actualitat geopolítica i han criticat el rearmament, la dependència de l'OTAN i els Estats Units i l'escalada bèl·lica «a la qual ens està arrossegant la Unió Europea». Després del col·loqui els assistents han sortit a la plaça dels Patins a acompanyar a la batucada Tambors per la Pau els qui han recordat que «fa 21 anys que Tambors per la Pau va sortir per primera vegada contra la guerra de l'Iraq i continuem fent el mateix». Després, l'artista Teco ha realitzat una intervenció artística i musical. Després del recés la jornada ha continuat amb la taula ‘El genocidi palestí, és possible la pau?’ on han intervingut Liliana Córdova, cofundadora de la xarxa internacional jueva antisionista, Teresa Aranguren, periodista, i Manu Pineda, exeurodiputat d'Unides Podem. Punt de vista En peu de pau Miquel Ripoll Des de la tornada de Donald Trump a la Casa Blanca, el món ha canviat. En només dos mesos els discursos bel·ligerants i militaristes s’han estès globalment i Europa sembla contagiada de la fal·lera armamentística. No debades les noves regles de joc del tauler geopolític semblen definir-se per la «llei del més fort» i els estats europeus veuen perillar la seva seguretat davant uns EUA que només cerquen els seus interessos. Jornades per la pau com les celebrades a Palma són més que necessàries. Cal defensar la seguretat, però enfront de la nova retòrica militarista, la gent s’ha de conscienciar en els valors que impliquen la cultura de la pau. Cal una societat civil mobilitzada amb els valors de la fraternitat il·lustrada. Com deia aquell lema, hem de lluitar «en peu de pau».