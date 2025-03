Liliana Córdova: «Oposar-se a la neteja ètnica i el genocidi d'Israel no és antijueu»

L'activista jueva antisionista, Liliana Córdova, i la professora de la UIB i militant de Mallorca per Palestina, Laura Camargo han congregat aquest divendres més de 70 persones a la Biblioteca de Cort durant la celebració de l'acte ‘Veus per la Pau: el règim sionista, la joia de la corona de l'extrema dreta’.

El col·loqui, avantsala de la Jornada Unitària per la Pau que se celebrarà demà en el CEIP Aina Moll, tenia com a objectiu «dignificar un espai de cultura com la Biblioteca de Cort després de l'acte d'odi de l'any passat», en referència a la conferència del sionista Gil-White. L'acte ha començat amb una presentació de la regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, i la lectura d'unes paraules de l'antropòleg Àlex Miquel que no va poder assistir per motius de salut. En aquest text s'agraïa a les treballadores de la biblioteca pel seu rebuig a l'acte i censurant les dues conferències que Gil-White va realitzar l'any passat en «espais universitaris mentre l'ens sionista d'Israel assassinava a 50.000 palestins i palestines, destruïa col·legis i universitats».

L'acte ha començat amb la intervenció de Laura Camargo que ha recordat com «el règim sionista és la joia de la coronade l'extrema dreta internacional», posant de manifest com «totes les forces d'extrema dreta, des de les obertament neonazis fins a personatges com Milei, Orban o Santiago Abascal han estat els majors defensors del genocidi». Camargo ha sostingut que «cal defensar el dret a la resistència del poble palestí, fet que secunden fins a les resolucions de l'ONU, encara que ara siguin lletra morta». A més, Camargo ha recordat que «cal continuar exigint al Govern espanyol una ruptura de relacions i un embargament total d'armes a l'estat genocida d'Israel» i ha demanat a l’Executiu central que posi fi «a la seva hipocresia».

Després d'ella, la cofundadora de la xarxa internacional jueva antisionista, Liliana Córdova, ha defensat que oposar-se «a la neteja ètnica i el genocidi d'Israel no és antijueu». Córdova ha defensat les posicions dels jueus antisionistes i ha desmentit «molts dels mites que el sionisme ha utilitzat per a justificar el seu règim colonial sobre el territori palestí». Córdova ha negat l'existència d'una «raça jueva», considerant que dir que ella, d'ascendència judeo-polonesa «i un jueu del Iemen o d'Etiòpia som de la mateixa raça és ridícul». A més, ha aclarit que el «sionisme és una ideologia del segle XIX a la qual molts jueus s’hi han oposat al llarg de la història». Córdova ha realitzat també un repàs per la seva biografia vital. Filla de jueus militants d'esquerra que van lluitar contra el nazisme va ser «enganyada pels professors de l'escola sionista» a la qual va assistir de jove i va defensar el sionisme fins que «vaig entrar en contacte amb la lluita del poble palestí». Un fet que, segons ella, demostra que «tothom pot canviar i adonar-se de la realitat».