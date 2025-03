Puigpunyent plora la primera víctima de l'any per violència masclista a les Illes Balears

L'Ajuntament de Puigpunyent ha convocat aquest dijous un minut de silenci, a les 19.00 hores, per a rebutjar i condemnar l'assassinat masclista d'una veïna del municipi. L'acte ha tengut lloc a la plaça de l'Ajuntament i ha consistit en la lectura d'una sentida declaració institucional i un minut de silenci.

A més, s'ha mostrat «un suport absolut a la família i els recursos disponibles per acompanyar-los en aquests moments tan difícils per a ells i per a tot el municipi». Així mateix, han volgut remarcar un «ferm rebuig i condemna davant l'assassinat de la nostra veïna Joana en un acte covard de violència masclista».

Cal recordar que aquest dijous el Ministeri d'Igualtat ha confirmat que l'assassinat d'una dona a Puigpunyent és un cas de violència masclista i seria el primer de l'any a les Illes Balears. A nivell d'Estat espanyol, el nombre de dones assassinades per violència masclista el 2025 augmenta a sis, i a 1.300 des del 2003, segons ha assenyalat la Delegació del Govern espanyol contra la Violència de Gènere.

Es tracta d'una dona de 79 anys assassinada per la seva parella, un home de 82 anys, aquest dimecres al municipi mallorquí. Els fets varen passar a primera hora en un domicili del carrer sa Riera de Puigpunyent. Segons les primeres indagacions, l'home hauria disparat primer contra la seva dona i després hauria intentat suïcidar-se.

L'home va ser traslladat a l'Hospital Son Espases, on al final del dia va rebre l'alta i continuarà ara sota arrest acusat d'un delicte d'homicidi i a l'espera de passar a disposició judicial.

El Moviment Feminista de Mallorca ha convocat una concentració aquest divendres, a les 19 hores, a la plaça d'Espanya de Palma per a deixar clar que «no permetrem el silenci ni la impunitat».