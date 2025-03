Un home mata la seva dona d'un tir i després intenta suïcidar-se a Puigpunyent

Un home ha mata la seva dona, de 79 anys, d'un tir i després intenta suïcidar-se aquest dimecres a Puigpunyent, segons les primeres investigacions.

Segons la informació facilitada inicialment pel SAMU, s'ha rebut l'avís de dues persones ferides per arma de foc. A l'arribada de les assistències, només han pogut certificar la mort d'una dona de 79 anys.

Per part seva, l'home de 82 anys ha estat atès per una ferida per arma de foc. Ha estat estabilitzat i traslladat a l'hospital.

Fonts de la investigació han assenyalat que poc abans de les 07.00 hores el 112 ha rebut l'avís d'un tiroteig en aquesta localitat i la telefonada d'una persona alertant de la intenció per part de les dues persones de suïcidar-se.